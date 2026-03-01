3月底前不結婚「一生無妻命」　身價6億女民代超迷信...獨子無奈

▲女民代祭豐厚媒人禮，催中壢區美滿服務中心幫兒月內完成終身大事。（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

2026馬年開始，在北部曾擔任多屆民代的婦女，帶著年過40，在公營企業擔任科長的碩士兒子，開著豪車到桃園市中壢區美滿服務中心，希望透過該中心的協助，讓兒子在3月底前找到合適的對象並結婚，將奉上58萬媒人禮，女民代說，如果獨子3月底前不結婚，將一生無妻命，她的6億家產也無人承接，該中心對不起她！

女民代說，她在任內眼光精準，與同僚合資購買多筆土地與建物，隨後受惠於地方建設開發與都市計畫變更，持有土地身價翻倍，部分更轉為高價商業用地。保守估計，現今財產至少6億元起跳，光是市區店面的月租金收入就高達30多萬元。

雖然經濟力佳，但女民代卻煩惱到，經知名算命師指點，對方鐵口直斷其子若不能在今年（馬年）3月底前完婚，將會落入「孤寡終身、一生無妻」的命格。這讓她極度恐慌，深怕辛苦打拚的龐大遺產未來「無人繼承」。

年過40、身高175公分的民代之子，條件實屬優渥，然而，在中壢美滿服務中心社工人員會談時卻滿臉無奈，坦言從大學到出社會，身邊從不缺乏交往對象，其中不乏名門之後或政界二代，但每段感情最終都毀於母親的「放大鏡」。

「媽媽問過算命師後，認為有的女生八字不合被刷掉，有的因為生肖不合，甚至連對方的『聲線不好』、『指紋欠佳』都能成為反對理由。」他苦笑說道。母親長期以來以「剋夫相」等命理說法干預他的交友，導致他蹉跎至40多，母親更強硬要求媳婦必須在「25歲以下」，理由是女方年輕才好生養，全然不顧年齡差距可能導致的價值觀溝通斷層，也指定76年生女生也行，他不知道中壢區美滿服務中心的女生會不會接受「大男生」？但在母命難違下，只好試試。

面對前女民代「若沒辦好就是美滿中心對不起她」的強勢態度，該中心展現專業高度直言，現代社會男女對愛情的看法已發生質變，金錢雖是優勢，但絕非唯一的錄取標準。「婚姻需要的是雙方在價值觀上的匹配與共同努力。」算命師的話僅能作為參考，不能取代雙方的相處與交流。若因命理師的斷言，而於婚姻上急就章，恐怕影響兒子的幸福。