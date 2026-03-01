油價或出現歷史性飆升！　美智庫：不排除攻破每桶130美元大關

▲美以襲擊德伊朗引金融恐慌，金價油價恐現歷史性噴發。（圖／翻攝央視財經）

記者任以芳／綜合報導

受中東地緣衝突升溫影響，布倫特原油（Brent）本周已衝上半載以來新高。中東戰火引發的風險溢價已成為推升油價的最核心動力。美國智庫研究與歐佩克數據顯示，若伊朗對海灣地區其他國家石油設施發動攻擊，擾亂該地區每天約1800萬桶原油的大部分供應，國際油價可能出現歷史性飆升，漲至每桶130美元上方。

綜合陸媒報導，以色列對伊朗發動襲擊，多枚導彈擊中伊朗德黑蘭市多處目標並引發爆炸，由於金融市場當天沒有期貨交易，暫時還無法看到這一突發事件對國際油價和金銀價格的影響。不過，美國、加拿大、印度等國近日來多次要求本國公民立即撤離伊朗，已經引發金融市場擔憂情緒升溫，國際油價本週上漲，並在整個2月顯著上漲。其中，布倫特油價已經漲至半年來的新高。

原油市場「供應過剩」的大背景下，中東地緣衝突是推高原油風險溢價的主要原因。最極端的情況是，如果伊朗對海灣地區其他國家石油設施發動攻擊，並擾亂該地區每天約1800萬桶原油的大部分供應，國際油價就有可能出現歷史性飆升，漲至每桶130美元上方。

中東局勢牽動全球投資者神經，因風險溢價飆升，國際油價本週和整個2月份都顯著上漲，黃金和白銀等貴金屬期貨價格本周也大幅波動。

美國智庫「戰略與國際問題研究中心」近日發佈的研究報告指出，美伊爆發衝突對油價的影響分為以下幾種情況。首先，在美國和以色列聯合封鎖伊朗每日160萬桶原油出口的情況下，國際油價將漲至每桶70美元至80美元區間；如果美以兩方直接對伊朗石油生產和運輸基礎設施發動軍事打擊，這將長期影響伊朗原油供應，在這種情況下，國際油價可能升至每桶100美元上方。

跟據歐佩克數據，伊朗是全球第六大原油生產國，每日原油產量為320萬桶，約為全球每日原油產量的4%。最極端的情況是，如果伊朗對海灣地區其他國家石油設施發動攻擊，並擾亂該地區每天約1800萬桶原油的大部分供應，國際油價就有可能出現歷史性飆升，漲至每桶130美元上方。

根據2026年大陸油價調整時間，下一個調整時間是3月9日24時，大陸成品油價格將迎調整。本輪油價10個工作日的統計週期，到今天1日（遇假日）已經進行了4個工作日統計，受到今天國際油價上漲影響，預計上調油價120元/噸（美金），按照目前預期漲幅，汽柴油價格將會繼續上漲0.09元/升-0.11元/升。（單位人民幣）

本輪油價調整的具體時間為2月24日24時，恰逢春節假期結束後的首個工作日，調價落地後油價將再次上漲。