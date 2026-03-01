2026錦鯉品評會揭曉　周蔡鑫獲全體總冠軍

▲2026元宵節錦鯉博覽品評會桃園登場。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026年元宵節錦鯉博覽品評會」2月28日至3月1日於桃園市政府文化局前廣場登場，為期兩天。市府農業局長陳冠義表示，錦鯉被譽為「活著的藝術」及「遊動的寶石」，更有富裕吉祥及高雅品味的氣息，桃園觀賞魚產業蓬勃發展，113年締造142.2萬尾，總計3764萬元觀賞魚產值，市府持續協助桃園在地觀賞魚產業，打造錦鯉城市。

陳冠義1日指出，今年的錦鯉博覽品評會，共聘請3名日籍、1位泰國籍及11位台灣籍共15位專業評審，從「御三家」體長80（部）公分以上的出品魚中選出全體總冠、亞、季軍，以及巨鯉賞、公魚部總冠軍、特別賞等，總計208個獎項；比賽結果出爐，最終由周蔡鑫以「大正三色」榮獲全體總冠軍。

錦鯉品評會是高水準的觀賞魚選美活動，評審依體型、皮膚品質及花紋色彩為評分重點。2026年元宵節錦鯉博覽品評會最高榮譽得獎名單為，全體總冠軍周蔡鑫、全體總亞軍李永華、全體總季軍黃文虎、巨鯉賞A周蔡鑫、巨鯉賞B李永華，公魚部總冠軍則由李永華摘冠。

桃園市錦鯉研究協會表示，本次活動廣邀全國錦鯉愛好家及業者，集結全國錦鯉出品魚錦鯉愛好家心中所愛「出品魚」，每一條參賽出品魚都是細心照顧，在最佳狀態中華麗登場。而錦鯉共分為14個品種，其中又以「紅白」、「大正」、「昭和」統稱御三家為主流，其因飼養難度效高必須兼顧體型、花紋、皮膚紅白黑色彩的光澤，堪稱水中活寶石。

今年更特別舉辦「日本ZNA台灣區楊梅支部錦鯉研習會」，「ZNA」全名為「全日本愛鱗會」（Zen Nippon Airinkai），ZNA透過全球所有錦鯉愛好家相互交流提升養殖飼養技術推動錦鯉產業，讓所有人一起發現錦鯉之美。