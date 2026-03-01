　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／祖孫騎車3貼烘爐地拜拜回程撞燈桿　3歲童不治

▲楊男騎機車待著老婆與孫子，3貼到烘爐地拜拜，返程途中卻自撞電線桿，3歲孫不幸往生。（圖／記者陸運陞攝）

▲楊男騎機車待著老婆與孫子，3貼到烘爐地拜拜，返程途中卻自撞燈桿。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區興南路二段烘爐地山區今天（1日）下午4時許發生一起機車自撞事故。祖孫3人騎機車前往烘爐地登山拜拜，結束後祖父騎車下山時，機車突然失控撞上路旁燈桿，造成3人分別受傷送醫，3歲的孫子送醫時已失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，目前警方正調查自撞原因。

據了解，68歲的楊姓男子今天中午騎機車帶著妻子65歲王女及3歲的孫子，前往中和烘爐地南山福德宮參拜遊玩；結束下山時機車突然失控，不慎自撞燈桿，祖孫3人全都倒地，經過的民眾紛紛撥打110報警；警方抵達，發現3人全都倒地不起，僅有祖母傷勢較輕，隨即通知救護人員前來。

▲楊男騎機車待著老婆與孫子，3貼到烘爐地拜拜，返程途中卻自撞電線桿，3歲孫不幸往生。（圖／記者陸運陞攝）

▲楊男3貼騎機車自撞燈桿，站在前方踏板的3歲孫不幸往生。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護車抵達，發現站在踏板上的孫子，疑似頭部遭受嚴重撞擊，當場失去生命徵象，而楊男則胸部、右腿有骨折情況，王女則全身多處擦挫傷，分別送往醫院急救，但男童經搶救後仍宣告不治。警方對楊男進行酒測，並未發現酒駕情況，目前依規定現場測繪蒐證，並調閱監視器，進一步釐清當時自撞原因。

▲楊男騎機車待著老婆與孫子，3貼到烘爐地拜拜，返程途中卻自撞電線桿，3歲孫不幸往生。（圖／記者陸運陞攝）

▲警方到場釐清楊男自撞原因。（圖／記者陸運陞翻攝）

快訊／強烈譴責！　陸外交部敦促立即停止軍事行動
快訊／中俄外長最新聯手發聲
斬首哈米尼內幕！　CIA追蹤數月「提供精準定位」奇襲成功
德黑蘭多地爆炸巨響！　以色列開轟「心臟地帶」畫面曝
快訊／3歲童不治！祖孫騎車3貼烘爐地拜拜回程撞燈桿
30秒內殺30伊朗高官！　首波攻擊就殲滅哈米尼

