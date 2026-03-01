美伊開打　陸官媒：世界震顫、美國將陷入泥潭

▲美軍發射飛彈打擊伊朗。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國、以色列襲擊伊朗，雙方激烈交火，中國大陸官媒《新華社》旗下公眾號「牛彈琴」分析，未來將有3個可能發展，分別為「伊朗被打爛，被打爛的也不僅伊朗」、「中東大亂，世界也為之震顫」、「美國陷入泥潭，必定是一個大泥潭」。

「牛彈琴」指出，伊朗已經很爛，但會被打得更爛，在被徹底打爛過程中，伊朗也必然反擊，接替哈梅內伊（Seyyid Ali Hoseyni）的，不排除是會妥協讓步的伊朗人，但更可能是更強硬的「報復狂」。

「牛彈琴」提到，仇恨，往往是權力最順理成章的通行證，更猛烈的報復、更有成效的報復，就是他最合法的繼承權，「更多伊朗的導彈和無人機，將砸向特拉維夫、耶路撒冷，以及美國在中東的軍事基地。」

「牛彈琴」認為，伊朗導彈和無人機的一個特點，就是精度不高，但戰爭中的「精度不高」，有時意味著另一種恐怖的廣泛性，「假如不僅僅砸向軍事目標，也砸向特拉維夫繁華區，砸向杜拜、砸向世界最高建築哈里發塔呢？」

「牛彈琴」指出，伊朗的另外一招，就是封鎖霍爾木茲海峽，這將導致全球油價暴漲，世界經濟受到重創，對美國不利，坦率地說，對中國也不利，「但這就是殘酷的現實。當戰爭這只巨獸被放出牢籠，它吞噬的，將是整個世界的安寧。」

「牛彈琴」提到，接下來不排除是一場持久戰，美國在陷入了阿富汗泥潭、伊拉克泥潭後，川普還是禁不起誘惑，陷入一個更大的伊朗泥潭，「本來，美國既定的戰略，就是盡快從中東抽身，將更多資源轉移到東方，對付東方大國。」

「牛彈琴」強調，歷史的吊詭，就在於它總愛跟那些自詡聰明的棋手開玩笑。川普以為自己能立下蓋世奇功，但不知不覺就陷入了伊朗的渦漩，「歷史的軌跡，往往就藏在今天的選擇里；帝國的興衰，有時總是始於一場看似必勝的戰爭。」