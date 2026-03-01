　
大陸 大陸焦點 特派現場

美伊開打　陸官媒：世界震顫、美國將陷入泥潭

▲▼美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

▲美軍發射飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國、以色列襲擊伊朗，雙方激烈交火，中國大陸官媒《新華社》旗下公眾號「牛彈琴」分析，未來將有3個可能發展，分別為「伊朗被打爛，被打爛的也不僅伊朗」、「中東大亂，世界也為之震顫」、「美國陷入泥潭，必定是一個大泥潭」。

「牛彈琴」指出，伊朗已經很爛，但會被打得更爛，在被徹底打爛過程中，伊朗也必然反擊，接替哈梅內伊（Seyyid Ali Hoseyni）的，不排除是會妥協讓步的伊朗人，但更可能是更強硬的「報復狂」。

「牛彈琴」提到，仇恨，往往是權力最順理成章的通行證，更猛烈的報復、更有成效的報復，就是他最合法的繼承權，「更多伊朗的導彈和無人機，將砸向特拉維夫、耶路撒冷，以及美國在中東的軍事基地。」

▲▼伊朗發射飛彈攻擊美國海軍位於巴林的「第五艦隊」服務中心，巴林首都麥納麥發生爆炸。（圖／路透）

「牛彈琴」認為，伊朗導彈和無人機的一個特點，就是精度不高，但戰爭中的「精度不高」，有時意味著另一種恐怖的廣泛性，「假如不僅僅砸向軍事目標，也砸向特拉維夫繁華區，砸向杜拜、砸向世界最高建築哈里發塔呢？」

「牛彈琴」指出，伊朗的另外一招，就是封鎖霍爾木茲海峽，這將導致全球油價暴漲，世界經濟受到重創，對美國不利，坦率地說，對中國也不利，「但這就是殘酷的現實。當戰爭這只巨獸被放出牢籠，它吞噬的，將是整個世界的安寧。」

「牛彈琴」提到，接下來不排除是一場持久戰，美國在陷入了阿富汗泥潭、伊拉克泥潭後，川普還是禁不起誘惑，陷入一個更大的伊朗泥潭，「本來，美國既定的戰略，就是盡快從中東抽身，將更多資源轉移到東方，對付東方大國。」

「牛彈琴」強調，歷史的吊詭，就在於它總愛跟那些自詡聰明的棋手開玩笑。川普以為自己能立下蓋世奇功，但不知不覺就陷入了伊朗的渦漩，「歷史的軌跡，往往就藏在今天的選擇里；帝國的興衰，有時總是始於一場看似必勝的戰爭。」

▲▼以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

02/27 全台詐欺最新數據

317 1 7295 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／強烈譴責！　陸外交部敦促立即停止軍事行動
快訊／中俄外長最新聯手發聲
斬首哈米尼內幕！　CIA追蹤數月「提供精準定位」奇襲成功
德黑蘭多地爆炸巨響！　以色列開轟「心臟地帶」畫面曝
快訊／3歲童不治！祖孫騎車3貼烘爐地拜拜回程撞燈桿
30秒內殺30伊朗高官！　首波攻擊就殲滅哈米尼

強烈譴責美以殺害伊朗最高領導人　陸外交部敦促立即停止軍事行動

中俄外長最新聯手發聲　王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

油價或出現歷史性飆升！　美智庫：不排除攻破每桶130美元大關

美伊開打　陸官媒：世界震顫、美國將陷入泥潭

美以襲擊伊朗　解放軍媒：中國人民永遠居安思危

分析／伊朗被「一鍋端」防務崩盤　宋忠平：美以諜報滲透如篩子

陸飲料大廠廣告「女員工胸這麼大」「讓嬰兒有奶吃」

杭州2隻貓熊病逝　動物園閉館接受調查

美國施壓顛覆伊朗政權　陸官媒發聲：霸權行徑最終必將反噬自身

打破夜襲慣例！揭秘美以「白晝動武」反常戰術　

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

在大斜坡化身幫推超人　喘到一半阿北突然掏錢

