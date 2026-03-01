　
    • 　
>
地方焦點

埔里生態農場錫葉藤紫花季到　藝術家張家銘連2年「借紫」創作開展

▲「埔里借紫PUIL Borrowing Purple」錫葉藤紫花季×張家銘永續行動畫布展即起登場。（圖／田志興提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里行動美術館去年於南平山生態農場錫葉藤花期企劃藝術家張家銘永續生態雕塑展，今年繼續走入農村延續春季的「紫色魅力」，再度與該農場合辦張家銘永續行動畫布展，展出的畫布作品依然融入永續主題，盼致力發展埔里成為國際當代藝術小鎮。

「埔里借紫PUIL Borrowing Purple」錫葉藤紫花季×張家銘永續行動畫布展於2月26日登場，張家銘當天在錫葉藤花盛開的南平山生態農場中進行畫布揮灑的現場創作，有別於一般的風景寫生，張家銘將畫框內畫布的原有色彩與內容消抹破壞掉，再借用錫葉藤花的紫色重新上色創作，賦予作品新生命，並與自然「同步」，展期將在花期結束時閉幕。

▲埔里借紫PUIL Borrowing Purple，錫葉藤紫花季×張家銘永續行動畫布展登場。（圖／田志興提供）

策展人田志興表示，「借紫Borrowing Purple」代表著自然顏色暫時性與藝術生成當下的紫色，因為存在於特定季節、溫度與光線中，每當春季的錫葉藤綻盛，讓埔里鎮南平山生態農場被整片亮紫色覆蓋，成為短暫、不可複製的自然風景；以「借紫」為主題的藝術生態展即把紫色視為必須被尊重的自然條件，因此只能在花期當下被「借用」，也讓自然不再只是藝術作品的背景，而是與藝術家融入的「共同創作者」，從單純的物件展示演進到行動生成的農村藝術，呈現戶外即是展場的宏觀概念。

▲埔里借紫PUIL Borrowing Purple，錫葉藤紫花季×張家銘永續行動畫布展登場。（圖／田志興提供）

田志興說明，張家銘使用既有的畫布，作為與自然對話的介質，詮釋作品擁有持續創作的無限可能，當作品原先的內容被覆蓋再造，不僅強調藝術品具備生命的特點，而藝術品循環再利用的突破更符合永續發展的中心理念，也是與南平山生態農場主人「生態農夫」陳新豪連續2年跨界合作，伴隨著藍天白雲陽光下的紫色花瀑，讓借紫作品隱藏在紫色森林中，讓遊客走進生態中尋找驚喜，找回童趣的初心。

「埔里借紫 PUIL Borrowing Purple」錫葉藤紫花季×張家銘永續行動畫布展
開展日期：2025/2/26
※團體參觀需先預約，下雨即休園
地址：南平山道田生態農場(google埔里鎮山宮)
策展人：田志興 0911-954-666
展場聯絡人：陳新豪0919-678-563
協辦單位：埔里行動美術館、鎮寶大飯店(南投縣埔里鎮忠孝路299號)
賞花看展訂房專線：049-2903933

埔里鎮錫葉藤紫花季張家銘畫布展永續借紫

