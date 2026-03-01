轟炸伊朗恐掀戰火？　川普親揭內心盤算「手上還有退路」

▲川普首度透露攻擊伊朗的收尾計畫。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普下令針對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，進一步加劇中東局勢，甚至引發全面開戰的擔憂。但他表示，早已對此預留「後路」。

川普首曝後路

川普2月28日在海湖莊園接受Axios專訪時表示，「我可以選擇長期作戰並全面接管，也能在2、3天內結束這一切，然後告訴伊朗人，『如果你們再次重建核子與飛彈計畫，那就幾年後再見吧』」，但不論採取哪種做法，伊朗都需要數年時間才能從這一次攻擊中恢復。

一名美國高官透露，美以作戰計畫預計至少持續5天。但川普向Axios表示，時程可能根據現場實際狀況調整，包括哈米尼等伊朗高層暗殺行動的結果。

Axios認為，川普所謂的退路，與先前「推翻伊朗政權」的目標有所出入。但他確實面臨國內壓力，包括「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者要求避免長期介入中東局勢。

▼空拍畫面顯示，哈米尼位於德黑蘭的官邸，被以色列與美國炸成廢墟。（圖／路透）



動武原因曝光

川普也向Axios透露2大出兵理由，首先是特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）本周主導的核談判破局，「伊朗人一度接近達成協議卻又退縮……我從這一點了解到，他們並不是真的想要達成協議。」

其次則是伊朗政府過去數十年的所做所為。川普提到，他在撰寫2月28日宣布攻擊的演說講稿時，要求幕僚彙整過去25年與伊朗相關的全球攻擊事件，「我看到他們每個月都會做一些壞事，炸毀什麼東西，或者殺害某人。」

川普也宣稱，伊朗已著手重建去年6月遭美以聯手摧毀的部分核設施。他多次重申，若非自己當初發動「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer）摧毀3座核設施，伊朗現在可能已經擁有核武，現在美以也無法發動攻擊。