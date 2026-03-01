元宵歡慶不忘防火　南消七大後甲分隊進東聖里宣導居家安全

▲南消後甲分隊結合東聖里元宵活動設攤宣導，向民眾講解居家防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

元宵佳節熱鬧登場，防火觀念也要一起「點亮」，台南市消防局第七大隊後甲分隊結合東區東聖里3月1日元宵節聯歡活動，設置消防安全宣導攤位，向里民宣導居家防火、用電安全及住宅用火災警報器設置觀念，讓民眾在歡慶佳節之餘，也能把安全帶回家。

消防人員指出，元宵節期間家戶常有煮湯圓、祭祀點香等情形，用火用電頻率明顯增加，若一時疏忽，極易引發火災。現場特別強調「人離火熄」原則，提醒民眾烹煮食物切勿離開火源，並檢視家中是否有電線老舊、插座超載等問題，避免電氣火災發生。

此外，後甲分隊也加強防範孩童玩火宣導，提醒家長妥善收納打火機、火柴等火源物品，避免孩童因好奇誤觸造成危險。透過簡單易懂的解說與互動問答，讓親子在活動中建立「看到火源不碰觸、不模仿」的正確觀念。

活動現場結合手作燈籠DIY、燈謎有獎徵答及社區聯誼，消防宣導攤位以闖關遊戲與實務說明吸引民眾參與，並發放消防車模型桌遊等小禮品，在輕鬆歡樂氣氛中深化防災意識，達到寓教於樂效果。

第七大隊大隊長石家源提醒，家中幼童切勿單獨留在廚房或祭祀場所，家長應隨時留意用火情形，從日常細節做起，降低意外風險。

消防局長楊宗林表示，防火觀念須從家庭扎根，透過日常提醒與實際行動，才能有效減少孩童玩火及居家火災風險。

市長黃偉哲則指出，元宵節象徵團圓與希望，市府在祝福市民佳節愉快之際，更重視每個家庭的居家安全，期盼民眾將防火觀念落實於生活中，共同守護家園平安，迎接新的一年順心安康。