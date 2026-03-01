　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

未來一周2波冷空氣接力　明天中部以北防較大雨勢

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周2波東北季風接力，明天上半天鋒面影響，中部以北水氣增多，且有較大雨勢。後天華南雲雨區東移，加上東北季風影響，全台有雨轉涼。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天清晨至上午鋒面接近，天氣不穩定，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，東半部、恆春地區及南部山區有局部短暫雨，南部平地也有短暫陣雨，下午鋒面通過，降雨趨緩，北部、東半部、恆春地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地多雲。

張承傳指出，周二鋒面離開，華南雲雨區東移，西半部有短暫陣雨，且有較大雨勢，東半部也有局部短暫陣雨。周三水氣減少，各地仍有局部短暫陣雨。周四東北季風減弱，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲。

他表示，周五東北季風再增強，北部、東半部及恆春有局部短暫雨，中南部山區也有零星雨。周六、下周日東北季風影響，環境轉乾，降雨減少，僅北海岸、東半部、恆春地區及北部山區有短暫雨。 

溫度方面，張承傳指出，明天高溫與今天類似，北部26至30度，南部近山區31至32度，各地低溫19至22度。周二東北季風增強，各地轉涼，北部18至19度，中部22度、南部26度至27度。周四東北季風減弱，氣溫回升，北部回到22至23度，中南部25至27度。周五東北季風再增強，影響到下周日，北部及東半部再轉涼。

另外，他也說，今晚金門及馬祖、明天中部以北有局部霧或低雲；周二3500公尺以上高山有零星降雪機率，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

