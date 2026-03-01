斬首哈米尼內幕！　美CIA追蹤數月「提供精準定位」奇襲成功

▲ 中情局在這起行動中提供關鍵情報。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遇襲身亡的行動中扮演關鍵角色，透過數月追蹤掌握其行蹤，並在關鍵時刻提供高精準度定位情報，促成以色列成功執行斬首任務。

CIA自去年建立情報網 掌握高層會議時機

《紐約時報》披露，CIA自去年6月以伊「12天戰爭」後便持續追蹤哈米尼行動與通訊方式，逐步建立完整情報網絡。當情報單位獲悉德黑蘭政府辦公室將於2月28日上午召開伊朗高層會議，且哈米尼本人確定出席後，美以雙方隨即調整原定的夜間空襲計畫，決定把握這個千載難逢的機會。

消息人士透露，CIA將被形容為「高度可靠」的定位情報交給以色列，讓以軍得以鎖定目標。以色列戰機於當地28日清晨6時從基地起飛，儘管出動架次不多，但全數配備遠程精準彈藥。2小時5分鐘後，也就是德黑蘭時間上午9時40分，長程飛彈準確命中目標建築群。以色列國防官員向《紐時》表示，儘管伊朗已有戰爭準備，以軍仍成功達成「戰術上的奇襲」效果。

精準轟炸建築群 情報高層幾乎全軍覆沒

空襲當下伊朗國安高層正在建築群其中一棟開會，哈米尼則身處附近另一棟。以色列情報判定，與會的伊朗高層包括革命衛隊指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）、國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、軍事委員會主席沙姆哈尼（Ali Shamkhani）、革命衛隊航太部隊指揮官墨沙維（Seyyed Majid Mousavi），以及情報部副部長席拉吉（Mohammad Shirazi）等人，而伊朗官媒已證實沙姆哈尼及帕克波爾的死訊。

伊朗半官方《塔斯尼姆通訊社》證實，哈米尼28日清晨在辦公室遭空襲身亡，其女兒、女婿與外孫也在攻擊中喪生。除了首波針對領導人的攻擊外，以軍後續還鎖定多處情報官員藏身地點進行轟炸，雖然情報首腦逃過一劫，但情報機構高層幾乎全軍覆沒。

長期情報工作見效 12天戰爭奠定追蹤基礎

知情人士指出，這次行動是長期情報工作與數月準備的成果。前美國官員透露，總統川普去年6月曾稱美方知道哈米尼藏身之處且有能力擊殺他，當時仰賴的情報網絡正是本次行動的基礎。在去年12天戰爭期間，美方進一步掌握哈米尼與革命衛隊在壓力下的通訊與移動模式，大幅提升追蹤預測能力。