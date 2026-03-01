　
國際

中東「3大樞紐機場」關閉！1000↑航班取消　全球航空大亂

▲▼美國和以色列對伊朗發動空襲後，中東各國封鎖領空，主要樞紐機場關閉，導致全球航班陷入癱瘓。（圖／路透）

▲孟加拉沙阿賈拉勒國際機場飛往巴林與杜拜的航班取消，旅客受困機場。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國與以色列聯手空襲伊朗後，中東各國緊急關閉領空，同時航空運輸陷入空前混亂，杜拜、阿布達比、杜哈等多個主要轉運樞紐機場被迫關閉，超過1000架次航班遭取消，數十萬名旅客受困機場或被迫轉降其他城市。

根據《衛報》報導，航空追蹤網站FlightRadar24的數據顯示，以色列、卡達、敘利亞、伊朗、伊拉克、科威特及巴林相繼宣布關閉領空，阿拉伯聯合大公國也實施「臨時性與部分性領空封鎖」措施。這項突如其來的管制措施，直接導致杜拜國際機場、阿布達比機場與杜哈機場等全球重要航空樞紐停擺，全球航班運作受到嚴重衝擊。

航空分析公司Cirium統計指出，原定2月28日飛抵中東各國的4218架次航班中，已有966架次遭取消，取消率高達22.9%。若將出境航班一併計算，取消總數更飆升至1800架次以上。

在3月1日原定4329個飛往中東的航班中，已有716架次確定停飛。飛航追蹤網站FlightAware統計，截至格林威治時間2月28日晚間10時30分，全球已有超過1萬8000架次航班延誤，另有2350架次遭到取消。

根據航空分析機構Cirium的估算，阿聯酋航空、卡達航空與阿提哈德航空這三大中東航空巨頭，平日每天約有9萬名旅客經由這些樞紐轉機，前往中東各地或更遠目的地的旅客數量更是可觀。杜拜國際機場作為全球國際航線最繁忙的機場，此次停擺對全球航空網絡造成難以估量的影響。

▲▼美國和以色列對伊朗發動空襲後，中東各國封鎖領空，主要樞紐機場關閉，導致全球航班陷入癱瘓。（圖／路透）

▲由於中東多個機場關閉，旅客滯留尼泊爾特里布萬國際機場。（圖／路透）

更令人憂心的是，中東地區主要國際機場也成為伊朗報復性攻擊的目標。杜拜國際機場與地標性建築帆船酒店遭受損害，造成4人受傷。阿布達比機場曾在社群平台X發文指出，首都札耶德國際機場發生的事故導致1人死亡、7人受傷，但該貼文隨後遭到刪除。

航空業分析師、大氣研究集團總裁亨利·哈特維爾特直言，旅客必須做好準備，未來幾天內航班將持續延誤或取消，直到這些攻擊行動能夠安全結束為止。

根據FlightAware的追蹤記錄，至少有145架原本飛往特拉維夫與杜拜等目的地的班機，在週六清晨被迫改降雅典、伊斯坦堡或羅馬等城市。部分航班甚至掉頭返回起飛地。其中一架從費城出發的班機，飛行近15小時抵達西班牙上空後，最終仍選擇折返原點。

伊朗在空襲開始後，迅速關閉領空。以色列交通部長米里·雷格夫也宣布關閉領空，禁止民航飛行。此外，卡達、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特皆宣布暫時關閉領空。而敘利亞民航局則宣布，南部靠近以色列邊境地區的領空將關閉12小時。約旦軍方表示，空軍正進行演習以「保衛王國領空」。

 
02/27 全台詐欺最新數據

317 1 7295 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／強烈譴責！　陸外交部敦促立即停止軍事行動
快訊／中俄外長最新聯手發聲
斬首哈米尼內幕！　CIA追蹤數月「提供精準定位」奇襲成功
德黑蘭多地爆炸巨響！　以色列開轟「心臟地帶」畫面曝
快訊／3歲童不治！祖孫騎車3貼烘爐地拜拜回程撞燈桿
30秒內殺30伊朗高官！　首波攻擊就殲滅哈米尼

