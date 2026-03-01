　
    • 　
>
地方 地方焦點

住宿即風景！姐妹沙灘會館滿房迎國際客　墾丁高端旅宿新亮點

▲姐妹沙灘會館成墾丁高端旅宿新亮點。（圖／黃耀寬提供）

▲姐妹沙灘會館成墾丁高端旅宿新亮點。（圖／黃耀寬提供）

記者陳崑福／屏東報導

在國旅市場朝質感化與分眾化發展之際，坐落於恆春半島濱海第一排的4sisters Villa姐妹沙灘會館，憑藉私密Villa空間與純粹海岸景觀，成為南台灣高端旅宿新焦點。三天連假期間全數滿房，以遠離墾丁市區喧囂、貼近自然為核心訴求，主打「住宿即風景」的沉浸式體驗，更被歐美旅客譽為最有品味的海岸民宿之一。

▲姐妹沙灘會館成墾丁高端旅宿新亮點。（圖／黃耀寬提供）

▲姐妹沙灘會館成墾丁高端旅宿新亮點。（圖／黃耀寬提供）

會館負責人林麗君表示，4sisters Villa採小量體設計，共33間客房、約可容納80位旅客，強調包棟私密與空間質感。室內運用溫潤木質調與大面落地窗景，將太平洋日出與海岸天光引入室內，讓旅客在房內即可迎接晨曦。客群以姐妹旅遊、紀念日慶生、求婚行程與慢活度假為主，形成以情感連結為核心的目的型旅行模式。

▲姐妹沙灘會館成墾丁高端旅宿新亮點。（圖／黃耀寬提供）

因歐美客人比例高，會館提供英、日、韓三語服務，成為外商招待外籍客戶與高階主管的熱門選擇。墾丁一年四季如春的氣候與親水環境，深受歐洲旅客青睞。林麗君指出，團隊具備多國語言能力與細膩接待素養，不僅回應旅客需求，更扮演在地深度體驗的引導者。

▲姐妹沙灘會館成墾丁高端旅宿新亮點。（圖／黃耀寬提供）

值得關注的是，會館早餐結合屏東墾丁半島在地食材與精緻擺盤設計，在Agoda旅宿評比中獲得9.0分以上高分，名列恆春半島前三名。從手作麵包、在地時蔬到當季水果搭配，兼具健康與視覺美感，不少旅客甚至為早餐專程回訪，成為品牌辨識度的重要亮點。

林麗君強調，早餐不只是一頓餐點，而是一場認識恆春的味覺旅行。蛋餅包入在地極脆蘿蔔乾，魚丸湯選用手工限量魚丸，雞蛋則為每日新鮮直送的溫熱土雞蛋，透過當季當令食材，讓每個季節的風貌都呈現在餐桌之上。

長期參與台日交流、日語流利的高雄市童年綠地幼兒園長葉春梅也指出，在消費者重視空間質感與靜謐體驗的趨勢下，小型精品Villa具高度市場競爭力。她近年推動教師深度員工旅遊，透過海景天光與慢活發呆體驗，為教育工作者補充能量。

在高端旅宿市場逐步國際化之際，姐妹沙灘會館以細緻服務與在地風土，成功讓墾丁的山海之美，成為世界旅人的共同記憶。

住宿即風景！姐妹沙灘會館滿房迎國際客　墾丁高端旅宿新亮點

