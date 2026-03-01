　
社會 社會焦點 保障人權

危險畫面曝！台南通緝犯拒檢狂飆撞護欄　警破窗拔槍壓制

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南市安順派出所員警於今（1）日中巡邏時，發現一輛失竊小客車，上前正想盤查，駕駛卻拒檢逃逸。警方攔截圍捕過程，駕駛不停蛇行、逆向，但始終無法甩開追緝，最終於北區中華北路鄭子寮橋車流擁擠處，失控自撞護欄，又擦撞前方等紅燈的小客車才停下。警方上前查獲36歲駕駛黃姓男子，竟發現他是通緝犯，車內還有毒品愷他命，全案依竊盜及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲▼通緝犯開贓車躲避警察攔檢，加速逃逸時自撞。（圖／記者林東良翻攝）

▲通緝犯開贓車躲避警察攔檢，加速逃逸時自撞，車上還有毒品。（圖／記者林東良翻攝）

據了解，安順派出所警員薛慶祥、邱維新於3月1日12時40分許，在安南區泰安街發現一輛通報失竊的自小客車，依法上前攔查時，駕駛不配合受檢，還加速逃逸，警方隨即通報線上警力實施攔截圍捕。

由行車紀錄器畫面可見，黃姓駕駛拒檢加速逃逸，刻意逆向、蛇行，意圖甩開警方，但警方一路鳴笛緊追不捨。黃男於13時許行經北區中華北路鄭子寮橋時，為了閃避前方停等紅燈的車潮，失控自撞護欄，並擦撞前方一輛等紅燈的自小客車，才不得已停下。

員警立即上前控制現場，其中一名員警猛擊駕駛座車窗並拔槍，隨後多名員警從另一側拉出黃男並上銬。警方確認黃姓男子被通緝，並於車內發現第三級毒品愷他命，全案依竊盜及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲▼通緝犯開贓車躲避警察攔檢，加速逃逸時自撞。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼通緝犯開贓車躲避警察攔檢，加速逃逸時自撞。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼通緝犯開贓車躲避警察攔檢，加速逃逸時自撞。（圖／記者林東良翻攝）

