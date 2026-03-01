美國Jamba Juice突宣布「退出台灣」！全台分店都熄燈

▲Jamba Juice宣布撤出台灣市場，全台門市營業至2月28日止。（圖／翻攝自Jamba Juice IG）

來自美國加州的健康果昔品牌「Jamba Juice」進駐台灣10年，近日卻無預警宣布將暫別台灣市場，全台門市營業至2月28日為止。

「Jamba Juice」於1990年創立，2015年正式進駐台灣，主打現打果昔與健康飲品。不過，「Jamba Juice」昨（2月28日）透過IG發文表示，品牌將暫時告別台灣，所有門市最後營業日為2026年2月28日，感謝消費者多年來的支持，希望未來還有機會再見。

貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言表示不捨，「蛤！太突然了，怎麼會這樣」、「我也超愛Jamba，在美國喝就是正常價錢，但在台灣也賣跟美國一樣價錢就讓人感覺超貴」、「歐不，但說實話，他們真的太貴了，不能常常喝，以後只能去泰國喝了」、「可惡我真的很喜歡他們的巴西莓果昔」、「之後會回來嗎？真的超好喝欸」、「居然，很突然就關店了，希望以後有機會再來台灣」。

據了解，目前台灣僅剩桃園機場第二航廈與美麗華2家「Jamba Juice」分店皆已於28日結束營業。

