美以襲擊伊朗　解放軍媒：中國人民永遠居安思危

▲解放軍旗下宣傳平台「鈞正平工作室」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國與以色列2月28日對伊朗展開襲擊。解放軍旗下宣傳平台「鈞正平工作室」同日晚間發表評論文章強調，「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒。」

「鈞正平」在評論中提到，和平從來不是天上掉下來的，戰火也不會因祈禱而遠離。放眼人類歷史，叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流湧動。警惕之弦一旦松懈，就可能給國家和人民帶來難以輓回的損失。

▼美軍打擊伊朗。（圖／路透）



「鈞正平」強調，居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧。每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。

此外，大陸官媒《新華社》3月1日也發表評論文章指出，打著維護自身安全旗號，行干涉主權國家內政、強行推動政權更迭之實，這是美國在世界多地屢次上演的霸權劇本，「任何國家都沒有權力決定別國命運。」

文中還強調，這種將自身所謂「絕對安全」凌駕於他國主權與生存權之上的做法，無異於讓世界退回恃強凌弱的「叢林時代」。歷史終將證明，強權邏輯永遠換不來真正的安全，窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身。

▼伊朗發動飛彈襲擊。（圖／路透）

