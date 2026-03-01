川普開創危險先例　英媒：習近平恐認為「武力犯台」更無顧忌

▲去年10月底會談結束後，川普與習近平握手。（圖／路透）



英國《天空新聞》安全與國防編輯海恩斯（Deborah Haynes）指出，美國總統川普下令「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，為「單方面動武達成外交目標」創下危險先例，甚至可能讓中國國家主席習近平認為，更有藉口武力犯台。

海恩斯指出，美國對伊朗動武並未取得國際共識，甚至缺乏國會支持，並且進一步降低動武門檻，使得未來各國更可能透過飛彈而非外交手段解決問題，最終導致世界變得更不安全。

▼哈米尼獨裁執政伊朗30多年。（圖／路透）



海恩斯分析，川普此舉將產生3大影響。

首先，考慮到北約盟友幾乎跟美國一樣痛恨伊朗政權，他們不太可能加以譴責，但這也導致西方未來更難質疑敵對陣營的類似行動。舉例來說，現在俄羅斯總統普丁可輕易把西方對烏克蘭戰爭的譴責斥為「雙重標準」，儘管他對澤倫斯基政府的攻擊毫無正當理由，而伊朗政權對其人民及周邊地區構成的威脅卻是真實存在的。

其次，習近平密切關注中東局勢後，可能得出以下結論，也就是現在他對於武力犯台，更加沒有顧忌了。與此同時，全球領袖們也更清楚認識到「軍事實力」對於國家存亡的重要性。

▼美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

最後、可能也是最深刻的一點是，二戰後由聯合國維護的國際秩序正在崩解。隨著川普自設「和平委員會」（Board of Peace）挑戰聯合國權威，舊世界秩序面臨空前挑戰。

至於接下來情勢將如何發展，恐怕很難預測。雖然川普宣布已完成任務目標，伊朗政府也因最高領袖身亡而陷入混亂，但歷史經驗證明，外國干預往往帶來巨大風險，美國斬首伊朗政府的後果，需要時間才能真正顯現。