川普下令「開轟伊朗」瞬間！戰情室畫面曝　坐鎮海湖莊園

▲川普在海湖莊園與安全團隊展開會談。（圖／白宮）



記者王佩翊／編譯

美國與以色列聯手轟炸伊朗，總統川普與副總統范斯分別在相隔數百英里的兩地，同步指揮對伊朗發動的重大軍事行動。白宮釋出了兩人在做出最終決策時的幕後畫面，從照片中也可以看到所有與會人員的臉上都帶著緊張神情。

根據白宮最新公布的影像，川普當時戴著印有「USA」字樣的棒球帽，在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園主導國安團隊會議。國務卿盧比歐、白宮幕僚長蘇西‧威爾斯以及參謀長聯席會議主席丹‧凱恩上將等核心官員齊聚現場，密切監控這項代號為「史詩怒火行動」的軍事任務執行情況。

▲范斯坐鎮白宮與川普遠端連線。（圖／白宮）



另一端，副總統范斯則坐鎮華府的白宮戰情室，主持第二批官員團隊的作戰會議。范斯坐在會議桌首位，能源部長克里斯‧萊特、國家情報總監圖爾西‧加巴德及財政部長史考特‧貝森特等重量級官員陪同在側。戰情室透過視訊系統與海湖莊園的作戰中心保持即時連線，確保兩地指揮體系運作無縫接軌。

白宮發言人卡洛琳‧萊維特稍早表示，川普整個周末都在海湖莊園俱樂部度過，並從該處密切關注中東情勢發展。她在社群平台X上發文指出，「總統及其國安團隊將持續全天候緊密監控局勢。」

值得注意的是，就在「史詩怒火行動」執行後不久，川普隨即與以色列總理納坦雅胡進行電話會談，顯示美以雙方在此次軍事行動中的緊密協調。