地方 地方焦點

二二八79週年！花蓮辦追思音樂會　徐榛蔚：民主發展的重要借鏡

▲▼花蓮縣政府「二二八事件79週年紀念儀式暨追思紀念音樂會」在花蓮和平廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府「二二八事件79週年紀念儀式暨追思紀念音樂會」在花蓮和平廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府「二二八事件79週年紀念儀式暨追思紀念音樂會」28日上午在花蓮和平廣場舉辦，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及228關懷協會理事長施議汝，帶領上百位民眾默哀，在紀念碑前獻上鮮花，並敲下和平鐘，會中氣氛莊嚴溫馨。

▲▼花蓮縣政府「二二八事件79週年紀念儀式暨追思紀念音樂會」在花蓮和平廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「在這塊土地上我們都是一家人。」縣長徐榛蔚表示，今天是228事件79週年紀念日，這不僅是台灣歷史的重要記憶，更是民主發展的重要借鏡。每年的追思活動，除了希望撫慰受難者家屬外，也更提醒我們和諧相處，莫讓歷史重演，唯有理解與寬容，才能讓社會更加和諧，國家更加穩定，願228的歷史記憶，讓我們深刻反思、持續傳承，也願台灣社會更加和平、民主與自由。

▲▼花蓮縣政府「二二八事件79週年紀念儀式暨追思紀念音樂會」在花蓮和平廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚帶領上百位民眾默哀，在紀念碑前獻上鮮花，並敲下和平鐘。

徐榛蔚也提到，和平廣場位於太平洋公園旁，前縣長傅崐萁任內將紀念公園遷移至此，當中隱含的積極意義是希望和平廣場座落於中央山脈旁、面向浩瀚太平洋，大家能夠擁有如同大山大海的胸襟，給予過去歷史傷口最大的包容與愛，忘卻所有傷痛，迎接大海般寬廣的未來。也特別感謝228關懷協會的歷任理事長，每一年在籌辦紀念音樂會時，讓我們國小、國中的孩子都共同參與緬懷，讓每一代鄉親與族人，在此聚首，共同追思，了解並對歷史傷痕的反思，以及對和平與人權價值的珍視。

▲▼花蓮縣政府「二二八事件79週年紀念儀式暨追思紀念音樂會」在花蓮和平廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

追思音樂會由東華附小弦樂團、明恥國小國樂團、中正國小直笛團及國風國中國樂團等音樂演奏揭開序幕，紀念儀式上，徐榛蔚帶領眾人共同為二二八罹難者默哀一分鐘，接著陪同高齡百歲受難者廖丙盛老爺爺敲響3聲和平鐘，面向紀念碑行三鞠躬禮，並一一獻上鮮花，氣氛肅穆祥和。

▲▼花蓮縣政府「二二八事件79週年紀念儀式暨追思紀念音樂會」在花蓮和平廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

追思會中，由廖建智先生代表受難父親廖丙盛致詞哀悼，徐榛蔚與傅崐萁緊牽高齡的受難者長輩家屬，花蓮市長魏嘉彥、吉安鄉長游淑貞、花蓮縣議員魏嘉賢、林則葹、韓林梅、林源富、228關懷協會理事長施議汝、名譽理事長鄭英賢、多位前理事長及協會成員、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、社會仕紳以及眾多師生等齊聚共同追思，帶領現場民眾默哀、追思緬懷、向受難家屬致意。

▲▼花蓮縣政府「二二八事件79週年紀念儀式暨追思紀念音樂會」在花蓮和平廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「鐘聲響起；風調雨順∙國泰民安」、「鐘聲再響：縣政昌旺∙百姓安康」、「鐘聲三響：天佑台灣∙天佑花蓮」，願歷史不被遺忘，民主自由延續，代代子孫和平安定，在莊嚴的追思氛圍中，透過音樂的力量，提醒我們和平與自由得來不易。
 

