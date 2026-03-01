將赴東京挺中華隊　洪孟楷發祭品文：只要晉級就發300份雞排

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將登場，中華隊6日首戰對手正是衛冕軍日本，國民黨立委洪孟楷當天將前往東京觀賽，且已經發出 祭品文，宣稱「只要中華隊順利晉級、前進邁阿密，我就發300份雞排」。

中華隊上月26、27日在大巨蛋與福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士進行熱身賽，接著前往日本宮崎備戰，並將自2日起與歐力士猛牛二軍、軟銀二軍展開實戰調整，5日正式迎接WBC首戰。

洪孟楷日前臉書表示，先拋磚引玉，首發集氣祭品文，「只要中華隊順利晉級、前進邁阿密，我就發 300 份雞排，與大家同樂，一起為中華英雄加油！」他指出，WBC是由美國大聯盟官方主導的最高強度國際賽事，整體水準甚至高於12強，美國隊由「法官」領軍，日本隊有大谷翔平坐鎮，其餘各國能徵召的大聯盟球星一個不少，競爭之激烈、含金量之高，身為棒球迷，他再清楚不過。

洪孟楷說，但WBC是短期賽事，除了實力，臨場調整、狀況與氣勢同樣關鍵。尤其比賽在東京，已有大批球迷整裝待發前往應援，氣勢絕不能輸，更重要的是，能穿上中華隊球衣的，都是當下最強的代表，球迷該做的，不是跟著外媒唱衰，而是大聲吶喊、堅定相信。

洪孟楷強調，「我先說到做到，只要中華隊晉級，300 份雞排一定發！無論你是要加碼、來領雞排，還是默默守在螢幕前替中華隊加油，都很好。就讓我們一起相信——中華隊，一定能再次帶給我們如同 12 強那樣，令人感動的驕傲」。