政治

將赴東京挺中華隊　洪孟楷發祭品文：只要晉級就發300份雞排

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將登場，中華隊6日首戰對手正是衛冕軍日本，國民黨立委洪孟楷當天將前往東京觀賽，且已經發出 祭品文，宣稱「只要中華隊順利晉級、前進邁阿密，我就發300份雞排」。

中華隊上月26、27日在大巨蛋與福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士進行熱身賽，接著前往日本宮崎備戰，並將自2日起與歐力士猛牛二軍、軟銀二軍展開實戰調整，5日正式迎接WBC首戰。

洪孟楷日前臉書表示，先拋磚引玉，首發集氣祭品文，「只要中華隊順利晉級、前進邁阿密，我就發 300 份雞排，與大家同樂，一起為中華英雄加油！」他指出，WBC是由美國大聯盟官方主導的最高強度國際賽事，整體水準甚至高於12強，美國隊由「法官」領軍，日本隊有大谷翔平坐鎮，其餘各國能徵召的大聯盟球星一個不少，競爭之激烈、含金量之高，身為棒球迷，他再清楚不過。

洪孟楷說，但WBC是短期賽事，除了實力，臨場調整、狀況與氣勢同樣關鍵。尤其比賽在東京，已有大批球迷整裝待發前往應援，氣勢絕不能輸，更重要的是，能穿上中華隊球衣的，都是當下最強的代表，球迷該做的，不是跟著外媒唱衰，而是大聲吶喊、堅定相信。

洪孟楷強調，「我先說到做到，只要中華隊晉級，300 份雞排一定發！無論你是要加碼、來領雞排，還是默默守在螢幕前替中華隊加油，都很好。就讓我們一起相信——中華隊，一定能再次帶給我們如同 12 強那樣，令人感動的驕傲」。

02/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「深夜收緊急警報」台女洗澡聽到爆炸聲...嚇到想遺言
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢
上百名「哈米尼支持者」怒闖美領事館！　暴動釀6死
快訊／烘爐地「三貼」嚴重車禍！　5歲童無呼吸心跳
戰爭爆發「旅平險」賠嗎？　3重點整理一次看
川普下令「開轟伊朗」瞬間！　戰情室畫面曝
林瑞陽返台動手術「術前模樣曝光」！張庭全程陪伴

傳美延後對台軍售　綠委批藍白：妨礙台灣安全提升的障礙竟是自己人

賴清德派奇兵死守蔣萬安？　柳采葳諷：鄭麗君、徐國勇都難突破

民調反超李四川！民代喊不意外　蘇巧慧：勤跑基層提願景爭取認同

學者：拔掉中東的釘子戶　美國更可集中資源在印太對付中國了

中駐以使館撤離納台胞證　外交部批政治操弄：注意尋求中國協助風險

基隆選戰嬌點！　童子瑋延攬「鄭文燦昔美女幕僚」任發言人

伊朗報復美以！　外交部：中東逾3千台人均安、暫無撤僑規畫

王鴻薇陪同掃市場讚「空戰接班人」　楊智伃：同為女性勇敢正義

又翻車！郭正亮昔喊「美國不敢打伊朗」　綠揭中共劇本示警

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

旅美左投林維恩隨中華隊備戰經典賽抵達日本，談到途中趣事，他透露在飛往日本的航班上竟與日本強打村上宗隆坐在隔壁，兩人還有簡單聊天互動。林維恩笑說，「我問他可不可以幫我拿大谷翔平的簽名？他說這個很難。」一席話也讓現場媒體笑成一片。

U18冠軍戰友再合體　林昱珉首戰經典賽喊進邁阿密

扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定

