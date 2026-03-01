幫受刑人夾帶香菸茶葉　新竹監獄前管理員二審判4年半

▲新竹監獄。（圖／翻攝自法務部矯正署新竹監獄官網）

文／中央社

新竹監獄戒護科前蔣姓管理員涉夾帶違禁品入監，助洪姓受刑人取得香菸與茶葉轉售牟利。一審依貪污罪判蔣4年6月徒刑，二審日前駁回上訴，仍判4年6月，可上訴。

判決書指出，蔣男2013年起任職新竹監獄管理員，2021年12月接任中央台助勤，負責受刑人管理、接見、送入物品處理等。 根據判決書，2021年間，洪男服刑期間請人代購違禁品香菸、茶葉，輾轉由蔣姓管理員夾帶入監交給洪男，蔣姓管理員獲現金謝禮新台幣6000元。

2022年初，洪男再請人購菸60條，而蔣姓管理員協助藏於合作社推車內，利用他人推貨時夾帶交付，洪男再高價轉售圖利，事後還給蔣男3.6萬元紅包。

一審新竹地院審酌，蔣男任職監所管理員期間，違法收受洪男賄款，違背職務夾帶物品入監，助洪男獲取香菸、茶葉牟利，嚴重損害官箴與獄政管理制度，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪判蔣男4年6月徒刑、褫奪公權4年。 案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審表示，因蔣男僅針對科刑部分上訴，因此僅就原審科刑妥適與否進行審理。 二審合議庭認為，原審科刑並無違誤，2月25日駁回上訴，仍維持蔣男4年6月徒刑、褫奪公權4年。還可上訴。 此外，新竹監獄之前表示，蔣男事發後已請辭離職，為防類似事件再發生，有關受刑人管理員等職務輪調，已從不定期改為強制2年輪調1次。