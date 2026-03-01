　
地方 地方焦點

天鵝宴飄香古坑　雲林產業實力變身觀光亮點

▲遊客品嘗全鵝料理，體驗雲林在地美食魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善出席「天鵝宴」活動，推廣雲林水禽產業與觀光。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

縣長張麗善昨（28）日應邀參加雲林縣觀光協會於古坑綠色隧道「鵝童驛站」舉辦「228天鵝宴全鵝饗宴」。張麗善致詞時感謝觀光協會等單位舉辦「天鵝宴」，成功將雲林優質鵝肉從產地直送餐桌，讓產業實力轉化為觀光魅力，吸引遊客走進雲林、品味雲林。

縣長張麗善表示，雲林不僅是農業大縣、畜牧大縣，更是全國水禽產業重鎮，全縣水禽飼養量約277萬隻，占全國近四成，其中鵝隻約51萬隻、鴨隻約226萬隻，產業規模居全國之冠。天鵝宴結合在地鵝肉產業與觀光資源，透過創意全鵝料理，展現雲林農畜產業實力。

▲遊客品嘗全鵝料理，體驗雲林在地美食魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲遊客品嘗全鵝料理，體驗雲林在地美食魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，縣府近年積極推動觀光發展，整合農業、美食、文化與休閒資源，雲林觀光人次已由上任初期的700多萬人次，成長至去年突破3200萬人次，今年更有機會挑戰5000萬人次，逐步從傳統農業縣市，轉型為兼具深度與特色的觀光大縣。
 
古坑草嶺、石壁地區的櫻花季正值盛開期，區內栽植櫻花已超過2萬株，滿山滿谷、景色壯麗，請全國民眾把握明天228連假最後一天，來雲林賞櫻。走訪森林療癒區、美人谷及九芎神木等自然景點，不必遠赴國外，就能在雲林欣賞層次豐富、極具特色的山林櫻花美景。

雲林縣觀光協會理事長陳宏杰說明，本次活動結合益禾豐農業科技、鵝太宗恆昌鵝肉及鵝媽媽關係企業等在地業者共同籌畫，透過企業與觀光資源整合，呈現從產地到餐桌的完整產業鏈，讓民眾一次品嘗傳統與創新並陳的全鵝料理，感受雲林鵝肉的多元魅力。

縣府農業處表示，未來將持續與觀光協會、水禽產業及相關業者攜手合作，結合節慶活動、地方美食與特色景點，推動產業精緻化與品牌化，打造更多具辨識度的觀光品牌，讓雲林成為好吃、好玩、值得一來再來的觀光城市。

▲遊客品嘗全鵝料理，體驗雲林在地美食魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣觀光協會於古坑綠色隧道舉辦全鵝料理盛會吸引遊客。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


廢棄轉運站石棉瓦破窗　民眾罵縣府擺爛

廢棄轉運站石棉瓦破窗　民眾罵縣府擺爛

丹娜絲颱風去(2025)年7月侵襲台灣中南部，強風刮起破碎石棉瓦，砸破雲林北港鎮一戶民宅玻璃，車子也被砸得滿目瘡痍，居民指控住家對面閒置的北港轉運站兩座石棉瓦屋頂建築就是元兇，大量碎片飛入屋內，造成窗戶、遮雨棚及室內財物毀損，損失逾20萬元。住戶事後申請國家賠償，卻遭雲林縣交通工務局以「已禁止進入」為由駁回，民眾大為不滿。

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

緬懷受難者　張麗善呼籲團結守護民主自由

緬懷受難者　張麗善呼籲團結守護民主自由

勢康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道

勢康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道

東華大學觀光學系新秀　投入雄獅集團人才計畫

東華大學觀光學系新秀　投入雄獅集團人才計畫

雲林觀光天鵝宴櫻花季水禽產業美食

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

