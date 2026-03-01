天鵝宴飄香古坑　雲林產業實力變身觀光亮點

▲張麗善出席「天鵝宴」活動，推廣雲林水禽產業與觀光。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

縣長張麗善昨（28）日應邀參加雲林縣觀光協會於古坑綠色隧道「鵝童驛站」舉辦「228天鵝宴全鵝饗宴」。張麗善致詞時感謝觀光協會等單位舉辦「天鵝宴」，成功將雲林優質鵝肉從產地直送餐桌，讓產業實力轉化為觀光魅力，吸引遊客走進雲林、品味雲林。

縣長張麗善表示，雲林不僅是農業大縣、畜牧大縣，更是全國水禽產業重鎮，全縣水禽飼養量約277萬隻，占全國近四成，其中鵝隻約51萬隻、鴨隻約226萬隻，產業規模居全國之冠。天鵝宴結合在地鵝肉產業與觀光資源，透過創意全鵝料理，展現雲林農畜產業實力。

▲遊客品嘗全鵝料理，體驗雲林在地美食魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，縣府近年積極推動觀光發展，整合農業、美食、文化與休閒資源，雲林觀光人次已由上任初期的700多萬人次，成長至去年突破3200萬人次，今年更有機會挑戰5000萬人次，逐步從傳統農業縣市，轉型為兼具深度與特色的觀光大縣。



古坑草嶺、石壁地區的櫻花季正值盛開期，區內栽植櫻花已超過2萬株，滿山滿谷、景色壯麗，請全國民眾把握明天228連假最後一天，來雲林賞櫻。走訪森林療癒區、美人谷及九芎神木等自然景點，不必遠赴國外，就能在雲林欣賞層次豐富、極具特色的山林櫻花美景。

雲林縣觀光協會理事長陳宏杰說明，本次活動結合益禾豐農業科技、鵝太宗恆昌鵝肉及鵝媽媽關係企業等在地業者共同籌畫，透過企業與觀光資源整合，呈現從產地到餐桌的完整產業鏈，讓民眾一次品嘗傳統與創新並陳的全鵝料理，感受雲林鵝肉的多元魅力。

縣府農業處表示，未來將持續與觀光協會、水禽產業及相關業者攜手合作，結合節慶活動、地方美食與特色景點，推動產業精緻化與品牌化，打造更多具辨識度的觀光品牌，讓雲林成為好吃、好玩、值得一來再來的觀光城市。

▲雲林縣觀光協會於古坑綠色隧道舉辦全鵝料理盛會吸引遊客。（圖／記者游瓊華翻攝）