哈米尼就在裡面！官邸被「炸成廢墟」焦黑照曝　30枚炸彈狂轟

▲空拍照顯示，哈米尼位於伊朗德黑蘭的官邸被以色列炸成廢墟。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗最高領袖哈米尼在美國與以色列聯合空襲中身亡，伊朗國家電視台證實這位掌權超過三十年的強人已在攻擊中喪生。以色列《第12頻道》報導稱，以色列在與美國協調後，往哈米尼位於德黑蘭的官邸投下約30枚炸彈，衛星影像顯示，哈米尼官邸遭重創，一片焦黑，而當時正在官邸內的哈米尼因此喪生。

綜合CNN、《路透社》等外媒報導，美國總統川普與以色列總理納坦雅胡在伊朗官方宣布前，即已對外宣稱哈米尼在空襲中喪命。空中巴士國防與太空公司釋出的衛星照片清楚記錄了這場針對伊朗權力核心的斬首行動，只見照片中，哈米尼的官邸被炸成廢墟，現場濃煙四起。

《以色列時報》引述以色列《第12頻道》報導，以色列在與華府協調後，朝哈米尼官邸投擲約30枚精準炸彈。攻擊發生時，高齡86歲的哈米尼正身處官邸內。CNN透過多角度影片地理定位分析，確認哈米尼官邸遭到重創。

▲哈米尼確認身亡。（圖／達志影像／美聯社）



另外有影片顯示，德黑蘭市內多棟政治與軍事關鍵建築遭受重創，包括伊朗情報部大樓附近冒出的滾滾黑煙。而這場軍事行動也造成嚴重平民傷亡。伊朗南部荷姆茲甘省米納布市的Shajaba Tayyiba女子小學慘遭波及，伊朗國營《伊斯蘭共和國通訊社》引述檢察官說法，至少85名學生不幸罹難，紅新月會後續將死亡人數上修至108人。該校距離軍事基地僅約60公尺，衛星影像顯示基地多處起火燃燒。

多家伊朗媒體報導指出，全國24個省份遭到攻擊，截至當地時間2月28日晚間8時45分，已造成201人死亡、超過740人受傷。

面對美以聯手的致命打擊，伊朗隨即發動大規模報復攻勢。伊朗軍方瞄準中東地區多個美軍基地展開反擊，包括卡達烏代德空軍基地、科威特薩勒姆空軍基地、阿聯達夫拉空軍基地、巴林美軍海軍基地、約旦薩爾提空軍基地，以及伊拉克北部的美軍駐地。最引人矚目的攻擊是針對駐巴林的美國海軍第五艦隊，影片清晰捕捉到伊朗Shahed無人機直接命中位於麥納瑪的美軍雷達圓頂設施。

伊朗的報復行動範圍擴及民間設施，多段影片顯示Shahed無人機在杜拜費爾蒙棕櫚酒店附近爆炸，引發熊熊大火。這座頂級豪華飯店座落於棕櫚島人工島，周邊環繞著高檔住宅、酒店與商業設施。影片記錄下無人機俯衝撞擊地面的瞬間，爆炸威力震撼整個區域。