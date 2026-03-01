傳美延後對台軍售　綠委批藍白：妨礙台灣安全提升的障礙竟是自己人

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普將在3月底至4月初與中國領導人習近平見面。《紐約時報》最新報導，指出，美國將暫時擱置約130億美元（約新台幣4080億元）的第二批對台軍購案，避免在川習會前惹火習近平。對此，民進黨立委王定宇今（1日）表示，此消息尚未得到證實，但妨礙台灣國防安全提升的主要障礙竟是自己人，藍白在意的到底是國家利益，還是中國方便攻取台灣的利益？

針對川普可能因4月訪中而暫時擱置對台第二波軍售案，王定宇表示，目前這個消息並沒有得到證實，台灣跟美國有關國防安全的溝通管道非常順暢，還沒得到相關訊息。不過，若將該新聞搭配目前國內情形，就會發現，「妨礙台灣國防安全提升的主要的障礙，竟然是我們自己」。

王定宇指出，今年度國防預算已延宕5、6個月，連付委審查都沒有，國防特別條例也同樣被擋在程委會外，連討論都不讓你討論，其中就包括將在3月15日到期的M109A7自走砲、標槍反甲飛彈、拖式飛彈等項目，至今仍未付委審查。

王定宇表示，面對民怨、國際壓力越來越升高，國民黨內幕也產生些變化，目前看起來以親中共派的國民黨中央不斷阻撓台灣的國防預算，只願提出3000多億的特別預算，跟民眾黨的4000多億差不多，但傳出立院國民黨團知道這樣做對國家不好，有提出近9000億特別預算的想法，但目前都還沒呈現出來，所以有一說是「親中共的國民黨中央佔上風」。

王定宇坦言，不管川普政府對台灣如何重視，如果台灣國內，特別是國會一而再再而三阻撓國防預算及國防特別條例，「如果連自己都不在意自己安全，國際沒有人會幫助你」。

王定宇指出，目前藍白在國防特別預算條例有3個錯誤。第一，全世界沒有民意機關在編國防預算在編國防預算、教行政部門和國防部怎麼買武器。不管是《憲法》或實務上都屬於行政權，這不僅是違憲，更違反專業，而且是不符合現實的笑話。

第二，王定宇說，目前國民黨3000多億、民眾黨4000多億的版本，作為8年期的特別預算來說，額度根本是杯水車薪，不符合特別預算宗旨；且美國第一批核准的3000多億軍售，以及接下來台美將磋商、公布的近6000多億軍售案，對台灣來說，才是快速提升安全的重要軍購，若只准3000多億，這個特別預算明顯是缺一漏萬，不符合台灣使用，也不符合特別預算的精神。

第三，王定宇直言，藍白版本都排除台美供應鏈，美國願意技術轉移、專利移轉在台灣設置生產基地，讓台灣平時可以參與全球軍工業的市場，戰時可以自己自足，且透過訂單，不管是無人機或反無人機系統，可觸發、成為誘因，讓國內製造業願意花資金投入軍事產業；但藍白本版不僅排除台美合作在台設置生產供應鏈，更排除8年期的穩定訂單，這對因應中國圍堵或封鎖、建立台灣本土自給自足的戰備均須，將產生致命性打擊。

王定宇認為，若設身處地來想，如果你是川普政府，拚命為台灣安全設想，但台灣自己國會卻5、6個月不審國防預算、國防特別條例，藍白杯葛已實質傷害台灣安全與台灣跟盟友間的互信基礎，這才是問題的根本所在；阻撓台灣建構自我防衛能力，唯一得利者是天天以軍事力量威脅台灣的中國解放軍，而台灣國人會納悶、憤怒，作為台灣國會議員，藍白在意的到底是台灣的國家利益，還是中國方便攻取台灣的利益？期盼在新會期，朝野能合作，化解此擔憂。