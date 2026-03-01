戰爭爆發「旅平險」賠嗎？3重點整理一次看　傷害險幾乎不賠

▲以色列發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

美伊衝突升溫，不少旅客開始擔心，若戰事影響行程甚至波及人身安全，旅平險到底會不會賠？根據相關條款顯示，大方向其實可以分成三塊來看，第一種「幾乎不賠」的是傷害險；第二種「有機會賠」的是旅遊不便險；第三種則是「旅程取消」。不過，各家保單條款不同，最終仍以各公司契約內容為準。

實際查詢相關條款，第一種「幾乎不賠」的是傷害險，也就是旅平險裡的身故、失能與意外醫療。根據金管會傷害保險示範條款，「戰爭（不論宣戰與否）、內亂及其他類似武裝變亂」屬於法定除外責任。換句話說，如果旅遊期間不幸被戰火波及受傷、失能或身故，旅平險中的「意外傷害保險金」與「意外醫療保險金」通常不會理賠。

第二種「有機會賠」的是旅遊不便險。像是班機延誤，多半是以延誤時間作為理賠依據，除外條款未必明確排除戰爭因素，因此若因領空封閉導致班機延誤，可以提出申請試試看。

至於「旅程更改費用」，雖然可能很難賠，但真遇到戰爭時反而可能派上用場，主要是理賠因此額外增加的交通費（例如改訂機票）或住宿費。不過，已取得航空公司或旅館退款的部分必須扣除，同住者還需按比例分攤。

第三種則是「旅程取消」，多數旅平險的旅程取消並未涵蓋戰爭因素，因此若真的開打，導致無法出發、住宿與交通取消產生損失，往往只能自行吸收。如果有保單能賠這種情況，算是相對少見。

戰事屬於高風險特殊情況，理賠與否高度仰賴細節與證明文件，出國前除了提早投保，更要仔細閱讀不保事項，避免臨時才發現保障範圍與想像不同。