生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

戰爭爆發「旅平險」賠嗎？3重點整理一次看　傷害險幾乎不賠

▲▼以色界發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

美伊衝突升溫，不少旅客開始擔心，若戰事影響行程甚至波及人身安全，旅平險到底會不會賠？根據相關條款顯示，大方向其實可以分成三塊來看，第一種「幾乎不賠」的是傷害險；第二種「有機會賠」的是旅遊不便險；第三種則是「旅程取消」。不過，各家保單條款不同，最終仍以各公司契約內容為準。

實際查詢相關條款，第一種「幾乎不賠」的是傷害險，也就是旅平險裡的身故、失能與意外醫療。根據金管會傷害保險示範條款，「戰爭（不論宣戰與否）、內亂及其他類似武裝變亂」屬於法定除外責任。換句話說，如果旅遊期間不幸被戰火波及受傷、失能或身故，旅平險中的「意外傷害保險金」與「意外醫療保險金」通常不會理賠。

第二種「有機會賠」的是旅遊不便險。像是班機延誤，多半是以延誤時間作為理賠依據，除外條款未必明確排除戰爭因素，因此若因領空封閉導致班機延誤，可以提出申請試試看。

至於「旅程更改費用」，雖然可能很難賠，但真遇到戰爭時反而可能派上用場，主要是理賠因此額外增加的交通費（例如改訂機票）或住宿費。不過，已取得航空公司或旅館退款的部分必須扣除，同住者還需按比例分攤。

第三種則是「旅程取消」，多數旅平險的旅程取消並未涵蓋戰爭因素，因此若真的開打，導致無法出發、住宿與交通取消產生損失，往往只能自行吸收。如果有保單能賠這種情況，算是相對少見。

戰事屬於高風險特殊情況，理賠與否高度仰賴細節與證明文件，出國前除了提早投保，更要仔細閱讀不保事項，避免臨時才發現保障範圍與想像不同。

02/27 全台詐欺最新數據

317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「深夜收緊急警報」台女洗澡聽到爆炸聲...嚇到想遺言
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢
上百名「哈米尼支持者」怒闖美領事館！　暴動釀6死
快訊／烘爐地「三貼」嚴重車禍！　5歲童無呼吸心跳
戰爭爆發「旅平險」賠嗎？　3重點整理一次看
川普下令「開轟伊朗」瞬間！　戰情室畫面曝
林瑞陽返台動手術「術前模樣曝光」！張庭全程陪伴

飛阿拉伯遇戰爭！台旅客嘆：不知要滯留多久

飛阿拉伯遇戰爭！台旅客嘆：不知要滯留多久

美國與以色列在2月28日正式發起對伊朗的聯合軍事行動，讓中東局勢陷入極度不穩。有網友分享自己第一次到阿拉伯地區旅遊，居然就碰上戰爭，航班受影響被迫滯留杜拜，直呼警報狂響、聽到碰碰聲，還一度離五星級費爾蒙棕櫚飯店（Fairmont The Palm）超近，相當驚險。

中駐以使館撤離納台胞證　外交部批政治操弄：注意尋求中國協助風險

中駐以使館撤離納台胞證　外交部批政治操弄：注意尋求中國協助風險

外交部：中東地區逾3千台人均安　暫無撤僑規畫

外交部：中東地區逾3千台人均安　暫無撤僑規畫

郭正亮昔喊「美國不敢打伊朗」又翻車！　綠揭中共劇本示警

郭正亮昔喊「美國不敢打伊朗」又翻車！　綠揭中共劇本示警

台股周一開盤很危險？阮慕驊：受4因素影響

台股周一開盤很危險？阮慕驊：受4因素影響

