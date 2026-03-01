台中太平3路口科技執法這支最紅　整年拍出9197張罰單

▲台中警方在大里、太平設有6支路口科技執法。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區有3個路口設有科技執法，其中市民大道與環中東路口這支，2025年整年拍出9197張罰單，包括闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛等，若以最高金額計算，罰鍰就有3千4百多萬元，交通大隊呼籲駕駛養成守法習慣，不但降低事故，還能節省荷包。

太平區的3支路口科技執法照相桿，分別在市民大道與環中東路口、東平路與祥順路一段路口、中山路與環中東路口，其中的市民大道與環中東路口，罰單9197張最多，包括闖紅燈4971張、不依標線行駛4226張，前者依道交條例53條，可處1800元以上、5400元以下罰鍰，後者依48條規定，可處600元以上、1800元以下。

此外，在大里區的3個路口也設有3支，分別在環中東路與德芳南路口（5173張）、環中東路與新仁路口（1653張）、國光路與環中東路口（553張）。

交通大隊呼籲用路人遵守交通號誌、標線及號誌指示，切勿闖紅燈、跨越雙白線或任意違規行駛，同時對於易發生事故路口，推動工程改善，強化安全宣導，透過工程、教育、執法3個面向，降低事故，營造安全有序友善的交通環境。