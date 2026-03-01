　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調反超李四川！民代喊不意外　蘇巧慧：勤跑基層提願景爭取認同

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧至新莊武聖廟參與關聖帝君得道日祭典並參香祈福。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧至新莊武聖廟參與關聖帝君得道日祭典並參香祈福。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨最新內參民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以43.7%，首度微幅超前可能對手、國民黨擬參選人李四川的43.3％。民進黨新北市議員林秉宥認為，李四川擔任新北市副市長已是7年前，在地方幾乎沒看過人影，「蘇巧慧領先李四川並沒有甚麼好奇怪的」。對此，蘇巧慧今（1日）表示，包括議員、議員參選人，大家都一樣，平時就是在地方勤跑基層，傾聽大家聲音，提成績、提願景，大家朝這方向一起努力，爭取市民認同。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（1日）上午在民進黨立委吳秉叡以及議員翁震州、林秉宥，議員擬參選人吳奕萱、陳岱吟等陪同下，至新莊武聖廟參與關聖帝君得道日祭典並參香祈福。

談及黨內議員初選，蘇巧慧表示，身邊有非常多優秀議員和參選人，大家都是希望為新北、為新莊來努力服務的好人選。民進黨初選制度歷史已經很久，制度也很完善，且規則在各政黨中，是最公平公正的，經過激烈的初選後，勝出的人，「我們會一起組成最強的新北隊，但是所有的人都會一起繼續為新北努力」。

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧至新莊武聖廟參與關聖帝君得道日祭典並參香祈福。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

此外，針對民調超前國民黨新北市長參選人李四川，林秉宥指出，蘇巧慧民調能領先才是比較正常的狀況，因為過去很長一段時間，蘇巧慧其實非常努力在地方跟鄉親做交流，不管是市政議題或整個情感上的建立，蘇巧慧是眾所皆知。

林秉宥強調，到現在在地方上還是幾乎沒看過李四川的人影，只有在公祭上見過，若李四川還能維持領先的話，對於認真工作的人其實是不公平的，但李四川至今仍尚未真正投入新北大選，因此民進黨依然會嚴陣以待、全力衝刺，希望可在年底有好成績。

對此，蘇巧慧表示，包括議員、議員參選人，大家都一樣，其實就是平時在地方勤走基層，傾聽大家的意見，並且繼續的提出自己的政績，來證明自己過去的努力和能力，未來也提出更多的想法和願景，代表對這個地方未來的想望。「勤跑、提成績、提願景，就是我們共同的態度，所以我們大家都會朝這個方向，一起努力爭取市民認同」。

民進黨於農曆春節後，2月23至24日執行的最新內部民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以43.7%，首度微幅超前可能對手、國民黨擬參選人李四川的43.3％；而與黃國昌的領先差距也擴大，蘇巧慧以52.4%領先黃國昌的30.9%。

該民調由民進黨執行，於2026年2月23至24日執行，完成1020份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%，訪問對象20歲以上民眾，加權方式採年齡、性別、戶籍，經費為民進黨。

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧至新莊武聖廟參與關聖帝君得道日祭典並參香祈福。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

基隆市議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋今（1日）公布最新競選團隊人事布局，邀請曾任桃園市政府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎加入「進步基隆辦公室」，擔任發言人一職。童子瑋表示，此次延攬具備完整中央與地方歷練的專業媒體人才，是為了強化團隊政策論述與媒體溝通能力，讓基隆的城市願景被更清楚、精準地傳達。

蘇巧慧李四川新北市長民進黨新莊林秉宥

