川普決策內幕！核談判悄悄破局　阿曼外長1舉動惹怒鷹派

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美伊第3輪核談判才剛落幕，美國總統川普就在2月28日，下令對伊朗發動代號「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）大規模空襲，再次衝擊中東局勢。而他為何選擇從外交轉向軍事手段，決策內幕如今也獲披露。

核談判兩樣情 美國看法曝光

《彭博社》採訪多名美國官員及知情人士說法報導，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）飛往瑞士日內瓦，與伊朗代表展開第3輪核談判之際，美國戰略盤算正轉往衝突方向發展。

截至2月26日下午，第3輪核談判仍未取得突破。伊朗官員原本認為當天會談有所進展，但到了當晚魏科夫和庫許納卻認為已經窮盡所有手段。在他們看來，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的世界觀與川普的中東願景難以共存。

▼川普女婿庫許納（左）、川普特使魏科夫（中）、阿曼外長阿爾布賽迪（右）。（圖／路透）

阿曼外長1舉動 惹怒華府鷹派

在日內瓦待了16小時後，2位美國代表按照自己設下的最後期限返回華府。阿曼外長阿爾布賽迪（Badr Albusaidi）身為斡旋者，深感事態緊急，並且確信衝突一觸即發，2月27日上午直接飛往華府會見美國副總統范斯（JD Vance）。

范斯長期對於「美國干預海外事務」抱持懷疑態度，而且能夠針對伊朗政策向川普提供意見。因此阿曼外長此舉激怒了部分鷹派的川普顧問，其中一些人形容這種接觸行為近乎背叛，是外部勢力在關鍵時刻企圖分裂總統核心團隊。

川普態度惡化 宣布軍事行動

就在同一天，川普對於伊朗的態度惡化，在德州集會上表示，他對於談判進展並不滿意。此前官員向川普匯報，儘管與伊朗達成短期協議近在咫尺，但仍無法解決德黑蘭飛彈計畫等核心問題。

隨後，川普前往佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）度過週末，范斯則與內閣官員在華府會面。當晚，盧比歐通知國會高層，對伊朗採取軍事行動的可能性很大。

接下來，川普在深夜發布影片宣布這次攻擊行動，並呼籲伊朗人民推翻「煽動大規模恐怖主義」的政權。這場空襲被證實造成伊朗最高領袖哈米尼身亡，據信還有多名伊朗高層喪命。伊朗也向以色列及美軍目標發射飛彈反擊。

▼去年美以轟炸伊朗核設施後，德黑蘭民眾上街抗議，舉出反美、反以色列標語。（圖／路透）



川普政治豪賭 後果恐持續數年

《彭博社》指出，正如美國在伊拉克及阿富汗干預行動中，痛苦學習到的那樣，初期情勢無法定義衝突走向。至少目前為止，川普仍高度依賴空中力量，並試圖號召一群「沒有任何組織性反對派」的國家公民挺身，替他完成他極力避免的地面戰。

對川普而言，這是今年初以來針對對手採取的第2場重大軍事行動。自從成功且迅速推翻委內瑞拉領袖以來，他似乎變得更加自信，再次拋棄「讓美國再次偉大」（MAGA）策略，決定發動一場選擇性的戰爭。這位領袖10年前因譴責美國「永無止盡的戰爭」而崛起，如今面臨迄今最大風險，其後果可能持續數年之久。

不過川普似乎並不擔心，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，總統將維持原定計畫繼續週末行程，包括舉辦在海湖莊園的共和黨募款活動。