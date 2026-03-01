　
    • 　
>
生活

33年金石堂宣布熄燈！最後營業日曝　一票在地人喊不捨

新北市新店1間陪伴在地人33年的金石堂書店，即將在6月26日畫下句點。（圖／翻攝自Threads／sarahlin0628）

▲金石堂新店店宣布將結束營業。（圖／翻攝自Threads／sarahlin0628）

圖文／CTWANT

新北市新店一間陪伴在地人33年的金石堂書店，是台北公館汀州店外現存最老的門市，沒想到如今卻傳出即將在6月26日畫下句點，書店為此也推出回頭書與特價文具優惠作為回饋。

有網友昨（2月日28）在社群平台Threads發文分享，從小到大陪伴自己的金石堂書店即將走入歷史，「新店人可以來逛逛」；另1名網友也發文感嘆，「33年，新店店是除了金石堂汀州店外，現存最老的店了，金石堂店數最多時應該有約120家店，現在不到30家了。傳說的5大店：忠孝、城中、民生、信義、汀州也只剩起家厝汀州，其他店的輝煌都只存在回憶中了。」

金石堂新店店也在地方臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」上發文稱，「33年來，謝謝有你陪我們走過每一段閱讀時光，從翻開第1本書，到帶著孩子一起選書的日子，那些相遇與故事，我們都記得。在最後這段相伴的日子裡，我們用滿滿回饋，向你說聲真心的謝謝。」

消息曝光許多網友表示不捨，「好難過，這間幾乎承載了我的童年～好喜歡裡頭的書香味」、「好扯，還記得以前在裡面盧我媽超久才買到果凍筆，怎麼就要收了」、「他要結束營業真的真的很可惜啊」。

另據金石堂門市外的公告，內容寫明活動期間自2月26日至6月26日，全館商品祭出79折優惠，單筆消費滿1000元還可現折100元。所謂的「回頭書」，指的是在運輸或陳列過程中出現輕微折損、泛黃、污漬或翻閱痕跡，而被退回出版社的書籍；書店此次提供優惠，6本只要500元，而特價文具也同樣有一系列折扣。

02/27 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

12星座3月運勢排行榜出爐！第1名記住「有紀律投資」馬年發大財

【我只是老還沒糊塗餒】讓阿公「遛狗」卻被嫌棄回懟

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

