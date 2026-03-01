雙載機車拒檢逃逸　警遭噴辣椒水開槍還擊！女竟當街脫褲變裝

記者張君豪／台北報導



2月28日17時許，北市萬華區青年路發生警方攔機車盤查追捕開槍案。萬華警方表示，當時青年路派出所員警執行勤務時，發現一輛機車上男女行跡可疑，欲上前盤查時，機車駕駛林男（55歲）隨即加速逃逸，警員立即騎警機車尾隨追查。



▲曾女當街脫褲變裝仍遭警方逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

警方表示，該機車高速逃逸至萬華區中華路二段某國宅社區地下停車場車道，在後追趕的當場喝令兩人趴下。兩人起初假意配合，但乘客曾姓女子（48歲）突然從背包取出辣椒水朝警員臉部噴灑後逃逸。警員研判人身安全受到威脅，掏出警槍開1槍制止。現場無人受傷，員警當場將林男逮捕。





萬華分局隨即成立專案小組追查曾女行蹤，經調閱周邊監視器畫面發現，曾女在逃逸過程中多次更換外觀並穿梭巷弄躲避查緝。警方於3月1日0時許在環河南路、桂林路口將其查緝到案。

林男當街左右搖晃騎車，涉公共危險罪移送台北地檢署偵辦；曾女除因毒品通緝案移送士林地檢署歸案外，對警噴灑辣椒水涉嫌妨害公務部分則函送台北地檢署偵辦。

