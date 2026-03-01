　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雙載機車拒檢逃逸　警遭噴辣椒水開槍還擊！女竟當街脫褲變裝

記者張君豪／台北報導

2月28日17時許，北市萬華區青年路發生警方攔機車盤查追捕開槍案。萬華警方表示，當時青年路派出所員警執行勤務時，發現一輛機車上男女行跡可疑，欲上前盤查時，機車駕駛林男（55歲）隨即加速逃逸，警員立即騎警機車尾隨追查。

▲曾女當街脫褲變裝仍遭警方逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

曾女當街脫褲變裝仍遭警方逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

警方表示，該機車高速逃逸至萬華區中華路二段某國宅社區地下停車場車道，在後追趕的當場喝令兩人趴下。兩人起初假意配合，但乘客曾姓女子（48歲）突然從背包取出辣椒水朝警員臉部噴灑後逃逸。警員研判人身安全受到威脅，掏出警槍開1槍制止。現場無人受傷，員警當場將林男逮捕。

▲曾女當街脫褲變裝仍遭警方逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華分局隨即成立專案小組追查曾女行蹤，經調閱周邊監視器畫面發現，曾女在逃逸過程中多次更換外觀並穿梭巷弄躲避查緝。警方於3月1日0時許在環河南路、桂林路口將其查緝到案。

林男當街左右搖晃騎車，涉公共危險罪移送台北地檢署偵辦；曾女除因毒品通緝案移送士林地檢署歸案外，對警噴灑辣椒水涉嫌妨害公務部分則函送台北地檢署偵辦。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
哈米尼官邸被「炸成廢墟」　空拍焦黑照曝
哈米尼「第一擊」就被炸死！　參謀總長、防長全遇害
盤點10大最不可靠電動車　特斯拉4車型慘上榜
哈米尼死了誰接班？特殊「領袖遴選制」曝　1原因恐陷僵局
快訊／林昀儒贏了！　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫受刑人夾帶香菸茶葉　新竹監獄前管理員二審判4年半

台中太平3路口科技執法這支最紅　整年拍出9197張罰單

恐怖三寶！高雄賓士男「左轉道直接右轉」　倒楣騎士撞上慘摔

又見行人地獄！高雄白車左轉撞飛斑馬線女路人　驚悚瞬間曝

雙載機車拒檢逃逸　警遭噴辣椒水開槍還擊！女竟當街脫褲變裝

桃園自小客「遭大車攔腰撞飛」！　一家三口駕駛命危、妻女亡

基隆漁會直銷中心停車場遭竊　2蒙面男撬繳費機偷走6600元

台灣汽車玻璃員工跌5m深水池4小時不治　中市府：最高罰30萬

桃園燈會人潮湧現「4天10兒童走失」　警方提供小撇步防範

台中男網路誘騙女童、少女裸聊偷存照片　賠70萬還得關3年9月

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

幫受刑人夾帶香菸茶葉　新竹監獄前管理員二審判4年半

台中太平3路口科技執法這支最紅　整年拍出9197張罰單

恐怖三寶！高雄賓士男「左轉道直接右轉」　倒楣騎士撞上慘摔

又見行人地獄！高雄白車左轉撞飛斑馬線女路人　驚悚瞬間曝

雙載機車拒檢逃逸　警遭噴辣椒水開槍還擊！女竟當街脫褲變裝

桃園自小客「遭大車攔腰撞飛」！　一家三口駕駛命危、妻女亡

基隆漁會直銷中心停車場遭竊　2蒙面男撬繳費機偷走6600元

台灣汽車玻璃員工跌5m深水池4小時不治　中市府：最高罰30萬

桃園燈會人潮湧現「4天10兒童走失」　警方提供小撇步防範

台中男網路誘騙女童、少女裸聊偷存照片　賠70萬還得關3年9月

哈米尼就在裡面！官邸被「炸成廢墟」焦黑照曝　30枚炸彈狂轟

幫受刑人夾帶香菸茶葉　新竹監獄前管理員二審判4年半

川普決策內幕！核談判悄悄破局　阿曼外長1舉動惹怒鷹派

吳中純告別式時間曝光！梅聖旻替愛妻完成生前遺願　心碎攜遺照徒步環島

航海王「LUFFY’s 冒險記憶」全新開賣　水轉印技術造獨特魯夫

以色列揭哈米尼「第一擊」就被炸死！　伊朗參謀總長、防長全遇害

甜美升級酷辣風！UniGirls 2026新制服曝光　亞太首戰全員到齊

生涯首挺WTT大滿貫男單決賽　林昀儒沒多想只想好好享受第一次

納豆辣妻懷孕5月「身材太不科學」！中空運動⋯四肢還是超細全被拍

12星座3月運勢排行榜出爐！第1名記住「有紀律投資」馬年發大財

【誤觸神祕機關？】把拔躺胸測試　一離開寶寶秒舉雙手抱頭

社會熱門新聞

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

即／桃園高鐵南路大貨車撞小客車　2死1命危！

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

桃園自小客「遭攔腰撞飛」！　駕駛命危、妻女亡

包裹搖一搖「硬硬的」　店員機警報案逮2車手

屏東萬丹命案！73歲男太陽穴中彈亡

汐止「皇兒小舖」深夜大火　負責人：我會振作

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

即／高美館豪宅區墜樓！男陳屍人行道　

即／台玻梧棲廠員工跌落污水槽溺斃

女遺失「AirPods Pro」一招找回　車主：算妳幸運

更多熱門

相關新聞

夜行更要慢看停　長濱分駐所走進社區暖心宣導行人安全

夜行更要慢看停　長濱分駐所走進社區暖心宣導行人安全

日前，台東縣警察局成功分局長濱分駐所所長許岳庭，親自前往社團法人台東縣弱勢者關懷協會長濱據點，向現場民眾及志工實施交通安全宣導。針對轄區夜間光照不足、視線不良等道路環境特性，提醒居民外出及過馬路時務必提高警覺，確保自身安全。

成功警分局元宵遶境強力執法　不容街頭暴力

成功警分局元宵遶境強力執法　不容街頭暴力

永樂警即時援助　暖心護送迷途失智長者平安返家

永樂警即時援助　暖心護送迷途失智長者平安返家

夜色裡的一盞明燈　鹿野警為德籍環島單車客找到安心落腳處

夜色裡的一盞明燈　鹿野警為德籍環島單車客找到安心落腳處

台東縣警察局少年隊走進台東女中　識詐反毒守護青春

台東縣警察局少年隊走進台東女中　識詐反毒守護青春

關鍵字：

萬華警察機車追捕開槍辣椒水

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

中東開戰！台64萬YTR被折返：回不了家

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

吳中純女兒稱「醫師不知開心什麼」炎上！

即／桃園高鐵南路大貨車撞小客車　2死1命危！

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

以伊開戰！大票想到她「置產泰國、杜拜」糗了

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面