台南鹿耳門煙火萬人朝聖　環保局75人徹夜清掃4小時恢復市容

▲台南鹿耳門聖母廟高空煙火活動吸引萬人湧入，場面盛大壯觀，環保局清潔人員凌晨展開地毯式清掃，垃圾車與機具同步作業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南鹿耳門聖母廟於2月28日舉辦高空煙火活動，萬人齊聚共賞璀璨夜空，熱鬧氛圍點亮海尾一帶，活動結束後，環保局隨即啟動清潔機制，徹夜展開環境復原作業，短時間內恢復市容整潔。

環保局指出，活動前即完成周邊環境巡檢與清理作業，並事先整備人員與車輛機具，因應大量人潮可能產生的垃圾量。待煙火活動落幕後，清潔人員立即進場進行地毯式清掃，垃圾車、回收車、鏟裝機與抓斗車同步運作，加速廢棄物清運效率。

本次共出動75名清潔人力與10部清潔車輛機具，自凌晨6時持續清理至上午10時，總計清出約24公噸垃圾。原本喧鬧的活動場域，在4小時內恢復原有整潔樣貌。

市長黃偉哲表示，清潔隊員平日肩負環境維護與垃圾清運重任，大型活動及連假期間更需加派人力支援，感謝隊員們深夜堅守崗位、迅速完成復原工作，讓市容得以快速回歸整潔。

環保局長許仁澤則強調，將持續強化大型活動後的清潔量能與應變效率，同時落實環境衛生管理，從源頭減少病媒蚊孳生風險，有效防範鼠患與疫病傳播，維護臺南整潔宜居的城市環境。

環保局也呼籲，民眾參與活動時能隨手分類垃圾、減少一次性用品使用，共同維護活動品質與城市形象，讓熱鬧不留髒亂，歡樂不留負擔。