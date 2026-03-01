　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南鹿耳門煙火萬人朝聖　環保局75人徹夜清掃4小時恢復市容

▲台南鹿耳門聖母廟高空煙火活動吸引萬人湧入，場面盛大壯觀，環保局清潔人員凌晨展開地毯式清掃，垃圾車與機具同步作業。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南鹿耳門聖母廟高空煙火活動吸引萬人湧入，場面盛大壯觀，環保局清潔人員凌晨展開地毯式清掃，垃圾車與機具同步作業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南鹿耳門聖母廟於2月28日舉辦高空煙火活動，萬人齊聚共賞璀璨夜空，熱鬧氛圍點亮海尾一帶，活動結束後，環保局隨即啟動清潔機制，徹夜展開環境復原作業，短時間內恢復市容整潔。

環保局指出，活動前即完成周邊環境巡檢與清理作業，並事先整備人員與車輛機具，因應大量人潮可能產生的垃圾量。待煙火活動落幕後，清潔人員立即進場進行地毯式清掃，垃圾車、回收車、鏟裝機與抓斗車同步運作，加速廢棄物清運效率。

▲台南鹿耳門聖母廟高空煙火活動吸引萬人湧入，場面盛大壯觀，環保局清潔人員凌晨展開地毯式清掃，垃圾車與機具同步作業。（記者林東良翻攝，下同）

本次共出動75名清潔人力與10部清潔車輛機具，自凌晨6時持續清理至上午10時，總計清出約24公噸垃圾。原本喧鬧的活動場域，在4小時內恢復原有整潔樣貌。

市長黃偉哲表示，清潔隊員平日肩負環境維護與垃圾清運重任，大型活動及連假期間更需加派人力支援，感謝隊員們深夜堅守崗位、迅速完成復原工作，讓市容得以快速回歸整潔。

▲台南鹿耳門聖母廟高空煙火活動吸引萬人湧入，場面盛大壯觀，環保局清潔人員凌晨展開地毯式清掃，垃圾車與機具同步作業。（記者林東良翻攝，下同）

環保局長許仁澤則強調，將持續強化大型活動後的清潔量能與應變效率，同時落實環境衛生管理，從源頭減少病媒蚊孳生風險，有效防範鼠患與疫病傳播，維護臺南整潔宜居的城市環境。

▲台南鹿耳門聖母廟高空煙火活動吸引萬人湧入，場面盛大壯觀，環保局清潔人員凌晨展開地毯式清掃，垃圾車與機具同步作業。（記者林東良翻攝，下同）

環保局也呼籲，民眾參與活動時能隨手分類垃圾、減少一次性用品使用，共同維護活動品質與城市形象，讓熱鬧不留髒亂，歡樂不留負擔。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阿曼斡旋談判「美伊仍開轟」！　各國反應一次看
舒淇罕見短髮亮相！　「49歲真實狀態」美到秒衝熱搜
快訊／桃園高鐵南路死亡車禍　2死1命危
吳中純女兒怨「醫師不知開心什麼」炎上！　痛訴：只是問他笑什麼
打破夜襲慣例！　美以「白晝動武」反常戰術揭秘
已婚男師帶女學生「摩鐵躲雨」！她告性侵後墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

煙火人潮驚魂！童走失2.5公里外尋獲　南警徒步暖心護送返家

迎接綠色慶典！花蓮分署3月份24場贈苗活動　光復7場免發票可領

台南鹿耳門煙火萬人朝聖　環保局75人徹夜清掃4小時恢復市容

台南官田工廠火警「秒級偵測」　自動警報立功零傷亡

2026台南國際音樂節開幕！卡普松領銜揭序曲　樂聲點亮春日古都

油條遭爆衛生疑慮　南市衛生局突襲稽查：炸油環境限期改善

台南安南區安明路傳浮屍　消防人員下水打撈男子明顯死亡

傳承古禮開智慧！嘉義城隍廟舉辦第八屆公益抓周暨開筆禮

防詐宣導「馬」上開跑！南市警進駐古都馬　大型警察寶寶吸睛

全台最美賽道開跑！黃偉哲鳴槍揭幕　2026古都馬2.5萬人齊奔

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

煙火人潮驚魂！童走失2.5公里外尋獲　南警徒步暖心護送返家

迎接綠色慶典！花蓮分署3月份24場贈苗活動　光復7場免發票可領

台南鹿耳門煙火萬人朝聖　環保局75人徹夜清掃4小時恢復市容

台南官田工廠火警「秒級偵測」　自動警報立功零傷亡

2026台南國際音樂節開幕！卡普松領銜揭序曲　樂聲點亮春日古都

油條遭爆衛生疑慮　南市衛生局突襲稽查：炸油環境限期改善

台南安南區安明路傳浮屍　消防人員下水打撈男子明顯死亡

傳承古禮開智慧！嘉義城隍廟舉辦第八屆公益抓周暨開筆禮

防詐宣導「馬」上開跑！南市警進駐古都馬　大型警察寶寶吸睛

全台最美賽道開跑！黃偉哲鳴槍揭幕　2026古都馬2.5萬人齊奔

中華隊首次完全體！李灝宇打擊過牆吸睛　曾豪駒曝內野陣形

第1次阿拉伯之旅「就遇戰爭」！台旅客嘆：不知要滯留杜拜多久

美活捉馬杜洛、擊斃哈米尼　謝金河：下一個是古巴

桃園燈會人潮湧現「4天10兒童走失」　警方提供小撇步防範

斡旋談判「美伊仍開轟」！阿曼外長坦言很失望　各國反應一次看

賓賓哥踢爆直播天王賣假佛牌！　公開「泰國文件翻譯」純屬場地租借

煙火人潮驚魂！童走失2.5公里外尋獲　南警徒步暖心護送返家

迎接綠色慶典！花蓮分署3月份24場贈苗活動　光復7場免發票可領

米可白連假現身鹿港賣餅！吐「生意人小孩」心聲：假日沒休閒生活

台中男網路誘騙女童、少女裸聊偷存照片　賠70萬還得關3年9月

徐恩光清唱A-Lin〈失戀無罪〉 粉絲馬上接唱..他超驚喜！XD

地方熱門新聞

走失童哭累枕陌生大腿　暖心嬤撐傘守護

南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

鹿耳門花火迎春登場！高空煙火×無人機大秀萬人齊聚迎福氣

桃園228追思　張善政籲珍惜民主和平

在地月桃假莖纖維材料技術創新局

火舞閃耀左鎮夜空！南消進校園宣導把防災觀念一起點亮

「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義」燈區正式啟動

強化中高齡與新住民就業力　台東縣開辦證照班3月份報名開跑

林口竹林山寺櫻花盛開　粉色成春日賞櫻熱點

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

311海嘯提琴來台演奏希望樂章

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

更多熱門

相關新聞

台南官田工廠火警「秒級偵測」自動警報立功零傷亡

台南官田工廠火警「秒級偵測」自動警報立功零傷亡

台南市官田工業區內一處工廠日前發生火警事故，所幸廠內消防設備即時發揮功能，火勢迅速控制並撲滅，現場確認無人員受困或傷亡，成功避免災情擴大。

台南安南區安明路傳浮屍消防人員下水打撈男子明顯死亡

台南安南區安明路傳浮屍消防人員下水打撈男子明顯死亡

鹿耳門花火迎春登場！高空煙火×無人機大秀萬人齊聚迎福氣

鹿耳門花火迎春登場！高空煙火×無人機大秀萬人齊聚迎福氣

台南山上花園水道博物館春花齊放櫻花綻放逾六成

台南山上花園水道博物館春花齊放櫻花綻放逾六成

關鍵字：

台南鹿耳門環保局

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

中東開戰！台64萬YTR被折返：回不了家

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

以伊開戰！大票想到她「置產泰國、杜拜」糗了

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面