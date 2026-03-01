學者：拔掉中東的釘子戶　美國更可集中資源在印太對付中國了

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

以色列與美國聯手襲擊伊朗，區域情勢急遽升溫；伊朗國家電視台今天（1日）證實最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲表示，華盛頓的真正戰略目的不是中東本身，而是讓美國可以把主戰場完全拉回印太，對北京形成結構性壓力，「哈米尼遭狙殺後，伊朗民眾上街慶祝威權政府的可能垮台，或許是同為威權俱樂部的習近平內心最深的恐懼」。

蘇紫雲表示，拔掉敘利亞、黎巴嫩這些側翼、伊朗這個在中東的釘子戶，美國更可集中資源在印太對付中國了。他以題為「從委內瑞拉到德黑蘭：川普清場式戰略對北京的真正衝擊」發文表示，美國對伊朗發動「史詩怒火」行動，在成功斬首最高領袖哈米尼後，明的是拔除伊朗核牙齒，但更重要的是伊朗政權更迭，意味「中東秩序重組」對北京的二階、三階效應。

蘇紫雲指出，如果美國、以色列對伊朗的軍事行動達到實質壓制伊朗，將重塑中東安全架構，對北京的影響不是一條線，而是能源、外交、軍事、戰略時程同時被壓制。相形之下，中東局勢穩定，美軍「戰略自由度」回升將可在印太投入更多資源壓制中國，即將來臨的川習會等同給予川普更多籌碼。

蘇紫雲分析，首先是北京失去反美聯盟的中東支點。原先美國政府退出中東的權力真空令北京趁虛而入，伊朗成為反制美國制裁體系的節點、一帶一路「陸權通道」， 伊朗遭拔除後北京在中東 沒有可用的戰略槓桿國。

其次，蘇紫雲表示，北京的武器被證明無效，中國出口委內瑞拉、伊朗的號稱可偵測匿蹤戰機的JY10/26系列雷達、紅旗7、9B等對空飛彈、「神農盾」雷射武器等防空系統都再再遭到美軍電戰壓制，遭到美軍精準火力一一點名摧毀，「這正是未來印太或第一島鏈情境，北京最忌諱的作戰樣態」。

蘇紫雲說，第三是北京失去廉價能源的重要來源。在失去委內瑞拉後，伊朗成為北京協助規避制裁、折價進口能源的供應者。在伊朗政府垮台後，北京灰色交易降低成本的空間被壓縮，進一步衝擊中國的經濟動能。

蘇紫雲認為，其實華盛頓的真正戰略目的不是中東本身，而是讓美國可以把主戰場完全拉回印太，對北京形成結構性壓力。川普2.0政府在當選前後所念茲在茲的就在集中力量對應中國的威脅，因此多次主張停止支援烏克蘭，快速停止俄烏戰爭等訴求。

他強調，川普戰略三原則是降低次要戰場降成本、提高盟友提高國防能力，集中力量對付主要對手的中國。中東，在這個框架裡，不是終點，只是「必須處理乾淨的側翼」。

蘇紫雲表示，總體而言，美國與以色列在中東「快速清場」，其戰略意義不在於重塑中東霸權，而在於為印太競逐釋放空間。對北京來說，這代表其地緣戰略的挫敗，新的民主聯盟也將對其擴張主義形成結構壓制。值得一提的是，哈米尼遭狙殺後，伊朗民眾上街慶祝威權政府的可能垮台，或許是同為威權俱樂部的習近平內心最深的恐懼。