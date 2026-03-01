台南官田工廠火警「秒級偵測」　自動警報立功零傷亡

▲台南官田工業區某工廠發生火警，消防人員迅速部署水線搶救。（記者林東良翻攝，下同）

者林東良／台南報導

台南市官田工業區內一處工廠日前發生火警事故，所幸廠內消防設備即時發揮功能，火勢迅速控制並撲滅，現場確認無人員受困或傷亡，成功避免災情擴大。

據了解，火災發生初期，廠內設置的「火警自動警報設備」與「緊急廣播系統」第一時間即偵測異常並精準動作，現場人員隨即通報119。消防局獲報後，迅速出動19輛消防車、45名消防人員前往搶救。

消防人員抵達時，現場已有火煙竄出，指揮官立即部署水線阻隔延燒，並同步清查是否有人員受困。由於警報偵測及時，加上現場應變得宜，火勢很快獲得控制並撲滅，整起事件未造成人員傷亡。

市長黃偉哲表示，肯定消防同仁專業搶救，也感謝業者平日落實消防安全設備維護。他強調，消防設備不是為了應付檢查，而是保障財產與人命的第一道防線；唯有平時確實檢修與管理，關鍵時刻才能真正發揮保命效果。市府將持續推動企業自主防護觀念，強化整體防災韌性。

消防局局長楊宗林指出，「防火管理」制度是工廠安全的基石。除硬體設備外，軟體面的應變機制同樣重要。場所管理權人應依法指派防火管理人，訂定消防防護計畫，並落實員工自衛消防編組訓練，確保警報響起時能迅速、有序應變。

消防局第二大隊大隊長王騰毅也提醒，工業區內工廠若涉及化學品或公共危險物品，管理更不可鬆懈。廠方應落實危險物品分類儲存與清楚標示，並備妥配置圖與化學品資料，於事故發生第一時間提供給消防單位，降低搶救風險，保障第一線人員安全。

南消表示，此案展現平日落實設備維護與防火管理的重要性，也再次驗證「預防重於搶救」的防災原則。未來將持續加強轄內工廠防火安全宣導與稽查，守護市民生命財產安全。