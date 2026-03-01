土城轎車飆速猛撞路樹！爛醉駕駛「瞬間移位」：不要碰我喔

記者陸運陞／新北報導

新北市土城分局警員昨天（28日）晚間7時許執行巡邏勤務時，發現一輛左轉的黃色轎車以極快的速度過彎，輪胎發出尖銳叫聲，嚇壞停等紅燈的民眾。警員示意攔查，酒駕的司機竟加速逃逸，擦撞一台機車後接著自撞路樹才停下；由於衝撞力道過猛，未繫安全帶的司機，瞬間彈飛到副駕駛座位上。

▲酒駕徐男逃逸時自撞路樹，瞬間從駕駛座甩飛至副駕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛黃色轎車的52歲徐姓男子，昨天晚間酒後開車沿著土城中央路三段行駛，並以高速左轉進入永寧路時，不慎擦撞路邊圍牆，巡邏警員目擊一切，隨即上前關心，徐男卻心虛地往永安街加速逃逸，卻與騎機車的張男發生擦撞，直到撞上路樹後才停下，車上正、副駕駛座氣囊也全都爆開。



▲酒駕徐男在巡邏警員面前甩尾，騎機車的民眾也受到驚嚇。（圖／記者陸運陞翻攝）

徐男所駕駛的汽車以極快速度衝撞路樹，車輛也180度旋轉，未繫安全帶的徐男，在車內甩飛至副駕駛座上。警員靠近後，一度在駕駛座上找不到人，隨後才在副駕駛座上發現徐男，而爛醉意識不清的徐男，還呢喃的直說：「不要碰我喔！」警方依規定進行酒測，發現數值竟高達1.02mg/L。

隨後警方將頭部撕裂傷、左腳骨折的徐男送醫，經治療後已無生命危險，而遭擦撞的機車騎士並無大礙。警詢後依公共危險罪移送偵辦，另酒駕部分將製單告發。

▲徐男在警員面前甩尾，逃逸時自撞路樹，酒測值高達1.02。（圖／記者陸運陞翻攝）

土城分局呼籲，酒駕肇事造成無辜傷亡及許多家庭破碎，為防制酒駕憾事發生，警方會持續加強實施機動巡邏及定點攔檢的取締勤務，呼籲民眾應落實「喝酒不開車、酒後開車找代駕或指定無飲酒同伴駕駛」，切勿心存僥倖、以身試法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒