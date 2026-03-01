2026台南國際音樂節開幕！卡普松領銜揭序曲　樂聲點亮春日古都

▲2026台南國際音樂節於台南文化中心盛大開幕，市長黃偉哲出席啟動儀式。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



「2026台南國際音樂節」1日於台南文化中心正式揭幕，今年以「無盡旋律 Endless Cadence」為主題，自3月1日至5月24日展開為期近三個月的音樂饗宴。台南市長黃偉哲親自出席開幕記者會，宣布音樂節啟動，並聆賞國際大提琴巨星Gautier Capuçon（高提耶・卡普松）現場演出，為音樂節揭開華麗篇章。

黃偉哲市長表示，一座文化城市若少了音樂，靈魂便缺了一角。台南自2021年創辦國際音樂節以來，今年已邁入第六屆，逐步形塑屬於台南的國際藝文品牌。回顧2024年台南400歷史里程碑，城市以文化為根基持續前行，而音樂節正是串聯城市記憶與當代表達的重要平台。他也提到，從清晨鳴槍的古都馬拉松、後壁登場的台灣國際蘭展，到今日揭幕的國際音樂節，展現的是台南源源不絕的文化能量與生活節奏。

今年陣容堅強，星光閃耀。除卡普松外，還邀請鋼琴家Alice Sara Ott、指揮大師Andris Nelsons，以及享譽國際的Gewandhausorchester（萊比錫布商大廈管弦樂團）來台演出，堪稱樂迷年度朝聖清單。

開幕記者會由卡普松攜手伊莉莎白大賽金獎鋼琴家Frank Braley帶來精采演出，琴音在文化中心悠揚流轉。演出後，黃偉哲代表市府致贈象徵城市特色與祝福的蘭花盤，感謝兩位音樂家以樂聲為台南增添光彩。

音樂節今年規劃「國際經典 Timeless Classics」與「台南感性 Tainan Resonance」雙主軸，從經典交響到動畫配樂，從世界名家到在地創作，呈現音樂的多元面貌。

「國際經典」系列中，3月21日愛麗絲．紗良．奧特將詮釋約翰・費爾德與貝多芬的靜夜世界；4月30日《航海王動畫交響音樂會》結合經典動畫與交響樂，由作曲家田中公平與主題曲原唱北谷洋登場；5月23日集結柏林愛樂團員與伊莉莎白大賽金獎鋼琴家演出布拉姆斯《鋼琴四重奏全集》；5月24日壓軸場次則由尼爾森斯與布商大廈管弦樂團帶來舒曼《春天》交響曲，並攜手拜魯特音樂節聲樂家共演華格納《女武神》第一幕，兩場皆為全台唯一場次。

「台南感性」系列則回望城市底蘊。3月28日《交會》跨樂對話音樂會，由王戰指揮台南市民族管絃樂團，打造東西交融的聲音現場；3月29日《咲良の交響夢─日本の爛漫樂章》邀請宮崎駿御用歌姬井上杏美與寶塚歌劇團首席純名里沙共演；4月11日《台南感性——城市共頻》由金曲獎得主盧易之攜手伊莉莎白女王與隆堤博大賽銀獎得主成田達輝演出；5月16日《百年樂音的流動》則由台南市交響樂團首演作曲家陳泰吉創作的交響詩《府城水脈》，以音符描繪運河百年風華。

從國際大師到在地創作，從交響經典到動畫旋律，台南用音樂鋪展春日版圖。城市在節奏裡呼吸，歷史在樂章中流動。相關演出資訊，可持續關注音樂節官方FB粉專。