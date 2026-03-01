台中男網路誘騙女童、少女裸聊偷存照片　賠70萬還得關3年9月

▲台中高分院認定黃男犯引誘兒童自行拍攝性影像等罪，判刑3年9月。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓男子在網路遊戲、社群網站，分別認識1名女童及1名少女，黃軟磨硬泡之下，要求女童傳送裸露畫面，也趁與少女裸聊期間，偷偷截圖少女胸部、下體影像，後因黃有他案在身，檢警在查扣的手機中發現相關不雅影像，依法起訴，二審認定黃犯引誘兒童自行拍攝性影像等罪，判他3年9月，仍可上訴。

判決指出，黃男在2023年12月間，透過網路遊戲認識1名未滿12歲的女童，黃在LINE向女童稱以互相傳送自拍性影像，要求女童自行拍攝裸露胸部及下體的影像並傳送給他，原本女童沒有意願，但不耐黃男一再要求，最終傳送5張性影像給黃。

黃也於同年11月底，透過IG認識1名15歲少女，經少女同意裸體視訊，黃男在少女不知情的情況下，私自截圖少女露胸、撫摸下體等4張影像。全案因黃男另涉他案，檢警在其手機內發現相關猥褻影像，才查獲上情。

台中地院一審時黃男認罪，並分別以20萬元、50萬元，與女童、少女及家屬達成和解，一審依引誘兒童自行拍攝性影像、違反本人意願之方法使少年被製造性影像2罪，分別判刑3年2月、3年8月，應執行4年2月。

黃對罪名及刑部分不服提起上訴，台中高分院審酌，依最高法院大法庭114年台上大字第1405號裁定意旨，黃未施強暴、脅迫、藥劑、詐術等，與一審審認構成兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項，有違誤，將此部分撤銷。

二審認應構成修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項之拍攝少年之性影像罪、刑法第227條第4項之對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，改判1年2月，其餘上訴駁回，應執行3年9月。可上訴。