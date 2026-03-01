油條遭爆衛生疑慮　南市衛生局突襲稽查：炸油環境限期改善

▲南市衛生局接獲社群反映後，立即派員前往油條業者作業場所稽查。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



有民眾於社群媒體反映，台南市某食品業者製售油條的作業場所環境不佳，引發衛生疑慮，台臺南府衛生局於1日立即派員前往現場稽查，針對外界質疑逐一查核，並公布初步結果。



衛生局表示，針對民眾反映現場堆置油桶情形，經查為廢油回收桶，業者已提供廢油回收廠商資料供查核，相關流程尚符規定。另現場檢測油炸用油之「總極性化合物」數值，結果符合標準（25%以下），未發現超標情形。



不過，稽查人員也查獲多項缺失，包括地面未保持清潔、食材未離地放置、食品作業場所未維持整潔、製備食品使用之機具及器具未保持清潔，以及作業場所內外堆置廢棄物等情形。此外，業者未能即時出具食材來源文件及食品從業人員健康檢查報告。



衛生局已當場責令業者限期改善，並將於期限屆滿後進行複查。若屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》相關規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，得命其歇業、停業一定期間，甚至廢止公司或食品業者登錄資格，經廢止登錄者1年內不得再申請。



衛生局強調，食品業者應確實落實自主管理，依同法第8條第1項規定，從業人員、作業場所、設施衛生管理及品保制度，皆須符合食品良好衛生規範準則，避免因管理疏失影響食品安全。



衛生局也提醒民眾，如發現食品安全衛生疑慮，可撥打消費者服務專線0800-285000，由專人協助處理，共同為食品安全把關。