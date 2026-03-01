　
國際

斡旋談判「美伊仍開轟」！阿曼外長坦言很失望　各國反應一次看

▲▼以色界發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合攻擊，伊朗隨即對該區域各國及美軍基地展開大規模報復。隨著中東情勢急遽升溫，全球各國與國際機構也紛紛出面回應。

聯合國

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）譴責軍事升級，警告此舉破壞國際和平與安全。他呼籲立即停止敵對行動並緩和局勢，否則恐引發更大規模的區域衝突，並對平民及區域穩定造成嚴重後果。

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）呼籲克制，敦促各方「理性思考、緩解局勢、重返談判桌」，並提醒「在任何武裝衝突中，最終付出代價的總是平民。」

俄羅斯

莫斯科身為伊朗盟友，譴責美以空襲，呼籲國際社會審慎評估「旨在破壞（中東）和平、穩定與安全的不負責任行為。」

俄羅斯駐聯大使涅本齊亞（Vasily Nebenzia）警告，「伊朗今天遭受的侵略已經導致區域局勢升級，其影響可能蔓延至邊界以外」。

▲▼阿曼會談。美國代表團則包括中東特使魏科夫（左二）和總統川普女婿庫希納（左一）。（圖／路透社）

▲▼川普特使魏科夫（上圖左二）和川普女婿庫希納（上圖左一）、伊朗外長阿拉奇（下圖），分別與阿曼外長阿布塞迪見面。（圖／路透）

▲▼阿曼會談。伊朗代表團由外交部長阿拉奇（左）率領，率先抵達阿曼王宮，與阿曼外長阿布塞迪（右）會晤（圖／路透社）

阿曼

美以轟炸伊朗前，阿曼持續斡旋美伊核談判。阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）對於情勢升溫表示「深感失望」，並稱「積極且認真的談判再次遭受破壞」。他認為這次空襲不符合美國利益或全球和平，「我呼籲美國不要被進一步捲入，這不是你們的戰爭」。

沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯身為美國盟友，以「最強烈措辭譴責公然的伊朗侵略」，也就是德黑蘭對巴林、阿聯、卡達、約旦和科威特的報復攻擊。該國外交部聲明再次重申與友好鄰國團結與堅定支持，並且準備協助這些國家採取任何必要行動。

法德英

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）發表聯合聲明指出，三國持續呼籲伊朗政權結束核子與飛彈計畫，避免破壞穩定的行動，並且停止「針對其人民的駭人暴力與壓迫行為」。

三名領導人強調「我們沒有參與這些空襲」，並正與美國及以色列等國際夥伴保持聯繫，「呼籲伊朗領導層尋求談判解決方案。最終必須由伊朗人民決定他們的未來。」

▼歐盟形容情勢危險。（圖／路透社）

▲▼歐盟,歐盟國旗,歐盟示意圖。（圖／路透社）

澳洲

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，該國支持美國「採取行動防止伊朗取得核武，並防止伊朗繼續威脅國際和平與安全」。

義大利

總理梅洛尼（Giorgia Meloni）辦公室表示將與盟友和區域領導人磋商，以支持緩和緊張局勢的努力。

巴西

巴西政府譴責美以攻擊並表達「嚴重關切」。

歐盟

歐盟外交高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱最新局勢發展「危險至極」，強調「歐盟已經對伊朗採取嚴厲制裁措施，並且支持外交解決方案，包括針對核問題也是。」她已與以色列等該區域國家的外交部長進行談話，「保護平民和遵守國際人道法是優先要務」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

