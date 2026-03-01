太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

記者劉昌松、葉品辰／ 台北報導

檢警調持續偵辦太子集團涉洗錢、組織犯罪、賭博及詐欺等案，為追查不法所得流向，已查扣相關資產逾50億元，其中包括頂級超跑「四大神獸」在內共33輛名車，將於明(2)日在警察專科學校公開拍賣。豪車今(1)日自「和平大苑」移往警專會場，其中價值約1億的法拉利Ferrari Monza SP2 特製限量版、Bugatti Type 35古董跑車都現身，相當搶眼。

▲33輛豪車將於明日在警專競標。（圖／民眾提供）

台北地檢署指出，自2025年8月起即向法院聲請扣押太子集團名下不動產24筆、銀行帳戶332個，以及名車、精品等動產，其中名車約35輛。為避免扣押物長期保管導致價值減損，行政執行機關分批進行變價作業，精品已由士林分署完成部分拍賣；至於最受矚目的33輛超跑豪車，則由行政執行署台北分署統籌辦理。

▲▼價值約1億的法拉利Ferrari Monza SP2 特製限量版(上)、全台限量6台的Bugatti Type 35古董跑車(下)。（圖／民眾提供）

台北分署表示，此次拍賣車款堪稱夢幻車庫，包括俗稱「四大神獸」的Bugatti Chiron Sport、Ferrari LaFerrari、McLaren P1與Porsche 918 Spyder，另有勞斯萊斯、藍寶堅尼等多款豪車。其中Ferrari Monza SP2屬品牌限量特製車型，原購買須具備特殊配額資格，如今首度出現在司法拍賣市場，格外吸睛。分署已製作中英文車輛介紹影片，供國內外潛在買家線上參考。

分署指出，檢察機關與行政執行機關分工合作，在偵辦期間同步處理扣押物變價，拍賣所得將依法繳交國庫或返還被害人。考量車輛價值高昂且數量眾多，為兼顧安全及現場動線，特選在警專辦理。當日上午9時開放登記與閱覽車輛，10時截止閱覽、10時20分截止登記，預計10時30分正式開標。競標人須攜帶身分證件，並以即期支票繳交50萬元保證金，得標後須於當日下午2時前完成尾款匯款。