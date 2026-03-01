　
社會 社會焦點 保障人權

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

記者劉昌松、葉品辰／ 台北報導

檢警調持續偵辦太子集團涉洗錢、組織犯罪、賭博及詐欺等案，為追查不法所得流向，已查扣相關資產逾50億元，其中包括頂級超跑「四大神獸」在內共33輛名車，將於明(2)日在警察專科學校公開拍賣。豪車今(1)日自「和平大苑」移往警專會場，其中價值約1億的法拉利Ferrari Monza SP2 特製限量版、Bugatti Type 35古董跑車都現身，相當搶眼。

▲33豪車將於明日在警專競標。（圖／民眾提供）

▲33輛豪車將於明日在警專競標。（圖／民眾提供）

台北地檢署指出，自2025年8月起即向法院聲請扣押太子集團名下不動產24筆、銀行帳戶332個，以及名車、精品等動產，其中名車約35輛。為避免扣押物長期保管導致價值減損，行政執行機關分批進行變價作業，精品已由士林分署完成部分拍賣；至於最受矚目的33輛超跑豪車，則由行政執行署台北分署統籌辦理。

▲33豪車將於明日在警專競標。（圖／民眾提供）

▲▼價值約1億的法拉利Ferrari Monza SP2 特製限量版(上)、全台限量6台的Bugatti Type 35古董跑車(下)。（圖／民眾提供）

▲33豪車將於明日在警專競標。（圖／民眾提供）

台北分署表示，此次拍賣車款堪稱夢幻車庫，包括俗稱「四大神獸」的Bugatti Chiron Sport、Ferrari LaFerrari、McLaren P1與Porsche 918 Spyder，另有勞斯萊斯、藍寶堅尼等多款豪車。其中Ferrari Monza SP2屬品牌限量特製車型，原購買須具備特殊配額資格，如今首度出現在司法拍賣市場，格外吸睛。分署已製作中英文車輛介紹影片，供國內外潛在買家線上參考。

分署指出，檢察機關與行政執行機關分工合作，在偵辦期間同步處理扣押物變價，拍賣所得將依法繳交國庫或返還被害人。考量車輛價值高昂且數量眾多，為兼顧安全及現場動線，特選在警專辦理。當日上午9時開放登記與閱覽車輛，10時截止閱覽、10時20分截止登記，預計10時30分正式開標。競標人須攜帶身分證件，並以即期支票繳交50萬元保證金，得標後須於當日下午2時前完成尾款匯款。

已婚男師帶女學生「摩鐵躲雨」！她告性侵後墜樓亡

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

相關新聞

破億超跑駛進彰安國中　老董學長大談「廁所哲學」

破億超跑駛進彰安國中　老董學長大談「廁所哲學」

彰化彰安國中校園傳來陣陣超跑引擎嘶吼聲，5輛總價值破億元的藍寶堅尼、保時捷一字排開，瞬間將操場變成頂級車展。這不是炫富，而是第四屆傑出校友、全拓工業董事長吳崇讓送給學弟妹最特別的「開學禮」。身價不凡的他不談大道理，反而分享自己從人生低谷翻身的經歷，更用獨門的「廁所哲學」告訴他們，「能把廁所掃乾淨的人，才有辦法經營上億企業！」

法拉利Daytona SP3升級方案問世

法拉利Daytona SP3升級方案問世

法拉利首款電動車Luce內裝首度曝光

法拉利首款電動車Luce內裝首度曝光

太子集團「四大神獸」3/2拍賣　要繳50萬才能入場

太子集團「四大神獸」3/2拍賣　要繳50萬才能入場

社宅停車場滿是超跑　住都中心：兼鄰里服務功能、非社宅住戶所有

社宅停車場滿是超跑　住都中心：兼鄰里服務功能、非社宅住戶所有

關鍵字：

太子集團競標超跑

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

