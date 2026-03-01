　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

打破夜襲慣例！揭秘美以「白晝動武」反常戰術　

▲▼美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

▲美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國與以色列2月28日正式發起對伊朗的聯合軍事行動，讓中東局勢陷入極度不穩。根據《半島電視台》直播畫面顯示，美國此次襲擊罕見地選在「白天」進行，震驚國際社會。大陸專家學者分析，這一反常的戰術選擇不僅是為了獲取實戰優勢，更是美方在「雙航母」部署完成後，簡直是「赤裸裸」向伊朗炫耀武力的「亮明牌」行為，目的是對伊朗施展心理壓力。

美以在9個月內再聯手襲擊伊朗，這也是川普政府在不到兩個月內第二次對他國發動軍事打擊。「戰爭成癮」的美國和以色列，大陸軍事專家形容可能讓中東陷入「又一個災難性的衝突循環」。

美以通過海上和空中力量，昨天當地周六清晨七點多發動攻勢，打擊伊朗首都德黑蘭市中心數十個目標，其中包括伊朗最高領袖哈梅內伊辦公地點區域，選在大白天攻擊，打破過去夜間空襲慣例，釋出什麼樣訊號與意義。

大陸官誒《新華社》報導，從時機來看，襲擊時間發生於美伊談判陷入僵局，以及和美國在中東「雙航母」軍事部署完成的背景下。上海外國語大學中東問題專家包澄章認為，美以軍事行動作「早就充分協調」，可以最大限度開展情報共享、防空聯動、導彈攔截等。

從時段來看，與此前以美大多數襲擊不同，這次行動發生在白天。北京大學中東研究中心主任吳冰冰分析，美以選擇白天發動襲擊，一是獲取戰術優勢，打破夜間空襲的慣性預判以出其不意；二是技術需求，一些精確制導武器在白天光照條件下更利於確認目標。

▲▼伊朗首都德黑蘭發生爆炸，民眾四處奔逃。（圖／路透）

▲伊朗首都德黑蘭發生爆炸，民眾四處奔逃，震驚世界，讓人揪心。（圖／路透）

吳冰冰進一步分析，第三次是形成武力震懾，在美國軍事部署早已公開的背景下，白天動武相當於「亮出明牌」，這是赤裸裸地向伊朗炫耀武力。

面對美以聯軍的強勢打擊，伊朗官方隨即展現出強硬的報復決心。中外軍事專家預測，若美以僅實施短期打擊，伊朗將採取對等反擊，以導彈及無人機襲擊以色列境內目標。然而，隨著打擊規模持續擴大，伊朗的反擊力度也將同步升級，目標將直指美國駐中東的多處軍事基地。

最令國際社會擔憂的是，若軍事衝突演變為全面對抗，伊朗極可能啟動「區域連動反擊」，協調葉門胡塞武裝、黎巴嫩真主黨及伊拉克什葉派武裝，對美以目標發動飽和式襲擊。

此外，伊朗手中握有最後的戰略底牌「封鎖荷莫茲海峽」，這條全球能源生命線遭到截斷，這場由美以挑起的「白晝突襲」恐將演變成不可收拾的全球性災難。

談及美以對伊朗發起聯合襲擊時間，以及後續「以打促談」的契機？北京語言大學區域國別研究院教授、伊朗研究中心主任王澤壯則分析，「美以聯合襲擊的持續時間取決於各方風險承受能力與戰略目標，時間不會很長。」

王澤壯表示，如果主要目標在於展示威懾而非徹底摧毀對方能力，則持續時間可能更短，以「高強度、短週期」為特徵。此類軍事行動會對美伊談判產生負面衝擊，短期內談判氣氛趨於凍結或惡化，但從長期看，軍事壓力可能成為談判籌碼，促使雙方在新的條件下重新評估對話路徑。

王澤壯也舉例最壞情況，「如果伊朗對美國軍事基地打擊造成重大傷亡的話，可能會激發美國徹底解決『伊朗問題』的決心，到時候美國可能陷入地面戰爭。」

02/27 全台詐欺最新數據

阿曼斡旋談判「美伊仍開轟」！　各國反應一次看
舒淇罕見短髮亮相！　「49歲真實狀態」美到秒衝熱搜
快訊／桃園高鐵南路死亡車禍　2死1命危
吳中純女兒怨「醫師不知開心什麼」炎上！　痛訴：只是問他笑什麼
打破夜襲慣例！　美以「白晝動武」反常戰術揭秘
已婚男師帶女學生「摩鐵躲雨」！她告性侵後墜樓亡

川普放話：伊朗若報復「以空前力量反擊」

川普放話：伊朗若報復「以空前力量反擊」

伊朗證實最高領袖哈米尼身亡後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）誓言採取毀滅性報復，中東多地傳出爆炸巨響。美國總統川普對此警告伊朗「最好不要」，否則美國將「以前所未有的力量反擊！」

美國施壓顛覆伊朗政權　陸官媒發聲

美國施壓顛覆伊朗政權　陸官媒發聲

哈米尼死了誰接班？伊朗特殊「領袖遴選制」

哈米尼死了誰接班？伊朗特殊「領袖遴選制」

中駐以使館撤離納台胞證　外交部批政治操弄：注意尋求中國協助風險

中駐以使館撤離納台胞證　外交部批政治操弄：注意尋求中國協助風險

美國為何敢打伊朗？　Cheap曝關鍵原因

美國為何敢打伊朗？　Cheap曝關鍵原因

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

中東開戰！台64萬YTR被折返：回不了家

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

以伊開戰！大票想到她「置產泰國、杜拜」糗了

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

