打破夜襲慣例！揭秘美以「白晝動武」反常戰術　

▲美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國與以色列2月28日正式發起對伊朗的聯合軍事行動，讓中東局勢陷入極度不穩。根據《半島電視台》直播畫面顯示，美國此次襲擊罕見地選在「白天」進行，震驚國際社會。大陸專家學者分析，這一反常的戰術選擇不僅是為了獲取實戰優勢，更是美方在「雙航母」部署完成後，簡直是「赤裸裸」向伊朗炫耀武力的「亮明牌」行為，目的是對伊朗施展心理壓力。

美以在9個月內再聯手襲擊伊朗，這也是川普政府在不到兩個月內第二次對他國發動軍事打擊。「戰爭成癮」的美國和以色列，大陸軍事專家形容可能讓中東陷入「又一個災難性的衝突循環」。

美以通過海上和空中力量，昨天當地周六清晨七點多發動攻勢，打擊伊朗首都德黑蘭市中心數十個目標，其中包括伊朗最高領袖哈梅內伊辦公地點區域，選在大白天攻擊，打破過去夜間空襲慣例，釋出什麼樣訊號與意義。

大陸官誒《新華社》報導，從時機來看，襲擊時間發生於美伊談判陷入僵局，以及和美國在中東「雙航母」軍事部署完成的背景下。上海外國語大學中東問題專家包澄章認為，美以軍事行動作「早就充分協調」，可以最大限度開展情報共享、防空聯動、導彈攔截等。

從時段來看，與此前以美大多數襲擊不同，這次行動發生在白天。北京大學中東研究中心主任吳冰冰分析，美以選擇白天發動襲擊，一是獲取戰術優勢，打破夜間空襲的慣性預判以出其不意；二是技術需求，一些精確制導武器在白天光照條件下更利於確認目標。

▲伊朗首都德黑蘭發生爆炸，民眾四處奔逃，震驚世界，讓人揪心。（圖／路透）

吳冰冰進一步分析，第三次是形成武力震懾，在美國軍事部署早已公開的背景下，白天動武相當於「亮出明牌」，這是赤裸裸地向伊朗炫耀武力。

面對美以聯軍的強勢打擊，伊朗官方隨即展現出強硬的報復決心。中外軍事專家預測，若美以僅實施短期打擊，伊朗將採取對等反擊，以導彈及無人機襲擊以色列境內目標。然而，隨著打擊規模持續擴大，伊朗的反擊力度也將同步升級，目標將直指美國駐中東的多處軍事基地。

最令國際社會擔憂的是，若軍事衝突演變為全面對抗，伊朗極可能啟動「區域連動反擊」，協調葉門胡塞武裝、黎巴嫩真主黨及伊拉克什葉派武裝，對美以目標發動飽和式襲擊。

此外，伊朗手中握有最後的戰略底牌「封鎖荷莫茲海峽」，這條全球能源生命線遭到截斷，這場由美以挑起的「白晝突襲」恐將演變成不可收拾的全球性災難。

談及美以對伊朗發起聯合襲擊時間，以及後續「以打促談」的契機？北京語言大學區域國別研究院教授、伊朗研究中心主任王澤壯則分析，「美以聯合襲擊的持續時間取決於各方風險承受能力與戰略目標，時間不會很長。」

王澤壯表示，如果主要目標在於展示威懾而非徹底摧毀對方能力，則持續時間可能更短，以「高強度、短週期」為特徵。此類軍事行動會對美伊談判產生負面衝擊，短期內談判氣氛趨於凍結或惡化，但從長期看，軍事壓力可能成為談判籌碼，促使雙方在新的條件下重新評估對話路徑。

王澤壯也舉例最壞情況，「如果伊朗對美國軍事基地打擊造成重大傷亡的話，可能會激發美國徹底解決『伊朗問題』的決心，到時候美國可能陷入地面戰爭。」