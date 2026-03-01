連假「玩很大」！台南民眾檢舉民宅藏賭場　警破門逮7賭客

▲台南一處民宅暗藏職業賭場。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南市警察局第四分局破獲一間暗藏在民宅內的職業賭場，趁228連假破門攻堅，當場逮捕負責人、工作人員與7名賭客，並查扣12萬餘元賭資，全案後續依賭博罪偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

第四分局說明，日前接獲民眾投書檢舉， 指一處民宅表面看似一般透天住家，實則出入複雜，暗藏賭場、妨害安寧。警方組成專案小組連夜蒐證，順利向法院聲准搜索票後，經分析該賭場出入情形，特地選擇228連假，等待時機破門攻堅，屋內1名負責人、1名工作人員及7名賭客見狀當場傻眼，全數遭逮，現場查扣賭資12萬餘元。

經初步調查，該賭場由負責人承租專供經營賭場使用，專營麻將賭局抽頭獲利，警方查緝時查扣賭資12萬餘元及相關賭具等證物，張姓女負責人與1名工作人員依刑法賭博罪移送台南地檢署偵辦，7名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

第四分局分局長廖水池呼籲，賭博行為不僅危害社會善良風俗，更常衍生暴力討債、詐欺等治安問題，不僅可能危害家庭和諧，也嚴重影響社會治安。警方將持續掃蕩轄區不法賭博場所，淨化居住環境，絕不容許任何犯罪行為危害轄區治安，全力維護治安環境。