第1次阿拉伯之旅「就遇戰爭」！台旅客嘆：不知要滯留杜拜多久

▲美國與以色列對伊朗展開軍事行動。（圖／翻攝 新華社）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國與以色列在2月28日正式發起對伊朗的聯合軍事行動，讓中東局勢陷入極度不穩。有網友分享自己第一次到阿拉伯地區旅遊，居然就碰上戰爭，航班受影響被迫滯留杜拜，直呼警報狂響、聽到碰碰聲，還一度離五星級費爾蒙棕櫚飯店（Fairmont The Palm）超近，相當驚險。

原PO在Threads貼出一張訊息截圖，傳訊者告知群組成員，「因為美伊戰爭的關係，杜拜機場於今天下午04:05宣布暫時關閉。也就是說，我們原定航班飛不了，必須暫時停留在杜拜，公司已經安排住宿的酒店，或許會有食宿的費用產生，請大家要有心理準備。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這讓原PO不禁直呼，「第一次來阿拉伯，就遇上戰爭，不曉得需要滯留在杜拜多久…」他也在留言處苦中作樂地說，「不曉得旅遊不便險，這個能出險嗎？」並貼出一張所在地距離五星級費爾蒙棕櫚飯店只要12分鐘車程的截圖，「離好近，嚇死！」

原PO也在留言處表示，有聽到警報狂響，還累到快撐不住、很想睡覺，但一直聽到碰碰聲。貼文引發不少人留言關心，「注意安全！」、「平安」、「祝福平安」，也有人回應「Me too」、「取暖+1」，顯示確實有其他台灣旅客同樣受影響。

後來原PO又提到，「伊朗總統好像掛點了，這樣戰爭結束了嗎？」語氣透露出焦急與不安。網友則紛紛替她加油打氣。在戰火陰影下，遠在異鄉的旅客只能彼此取暖，盼望航班早日恢復，平安返家。

※本文獲原PO授權引用。