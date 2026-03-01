　
第1次阿拉伯之旅「就遇戰爭」！台旅客嘆：不知要滯留杜拜多久

▲▼ 2月28日在伊朗德黑蘭拍攝的爆炸引發的濃煙 ／2月28日在以色列特拉維夫拍攝的濃煙 （有高樓） 。（圖／翻攝 新華社）

▲美國與以色列對伊朗展開軍事行動。（圖／翻攝 新華社）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國與以色列在2月28日正式發起對伊朗的聯合軍事行動，讓中東局勢陷入極度不穩。有網友分享自己第一次到阿拉伯地區旅遊，居然就碰上戰爭，航班受影響被迫滯留杜拜，直呼警報狂響、聽到碰碰聲，還一度離五星級費爾蒙棕櫚飯店（Fairmont The Palm）超近，相當驚險。

原PO在Threads貼出一張訊息截圖，傳訊者告知群組成員，「因為美伊戰爭的關係，杜拜機場於今天下午04:05宣布暫時關閉。也就是說，我們原定航班飛不了，必須暫時停留在杜拜，公司已經安排住宿的酒店，或許會有食宿的費用產生，請大家要有心理準備。」

這讓原PO不禁直呼，「第一次來阿拉伯，就遇上戰爭，不曉得需要滯留在杜拜多久…」他也在留言處苦中作樂地說，「不曉得旅遊不便險，這個能出險嗎？」並貼出一張所在地距離五星級費爾蒙棕櫚飯店只要12分鐘車程的截圖，「離好近，嚇死！」

原PO也在留言處表示，有聽到警報狂響，還累到快撐不住、很想睡覺，但一直聽到碰碰聲。貼文引發不少人留言關心，「注意安全！」、「平安」、「祝福平安」，也有人回應「Me too」、「取暖+1」，顯示確實有其他台灣旅客同樣受影響。

後來原PO又提到，「伊朗總統好像掛點了，這樣戰爭結束了嗎？」語氣透露出焦急與不安。網友則紛紛替她加油打氣。在戰火陰影下，遠在異鄉的旅客只能彼此取暖，盼望航班早日恢復，平安返家。

※本文獲原PO授權引用。

在 Threads 查看
02/27 全台詐欺最新數據

哈米尼「第一擊」就被炸死！　參謀總長、防長全遇害
盤點10大最不可靠電動車　特斯拉4車型慘上榜
哈米尼死了誰接班？特殊「領袖遴選制」曝　1原因恐陷僵局
快訊／林昀儒贏了！　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

