政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中駐以使館撤離納台胞證　外交部批政治操弄：注意尋求中國協助風險

▲▼中華民國外交部,中華民國政府機關。（圖／ETtoday資料照）

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，區域情勢急遽升溫，伊朗國家電視台今（1日）證實最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡；而中國駐以色列使館1日凌晨發布撤離通知，持中國護照、台胞證者都可登記。對此，外交部嚴正重申，我政府已同步展開國際護僑行動，外交部及相關館處將致力提供國人必要且即時的協助、積極協助國人確保人身安全，我國領事保護權不應成為政治操弄工具。外交部也提醒國人，在中東目前複雜局勢中尋求中國協助的風險。

針對2月28日美國與以色列對伊朗空襲，隨後伊朗報復，戰火波及中東地區多國，外交部回應《ETtoday新聞雲》指出，已隨時密切關注中東情勢演變，並指示我駐中東地區各館處立即啟動緊急應變機制。目前除駐巴林代表處配合當地政府安全指引，暫時採取居家辦公外，其餘駐中東各館處均維持正常運作。

外交部表示，經盤點掌握，目前我在中東地區的僑民及國人人身均安，經我駐以色列代表處等相關館處主動瞭解，尚未接獲國人撤離需求。外交部將視情勢發展持續進行滾動式評估，並與當地國人及友盟國家保持密切聯繫，以適時採取因應措施。外交部並強烈建議旅居國人與我駐外館處保持主動聯繫，並遵循當地政府的安全指引，優先確保人身安全。

有關中國駐以色列大使館宣稱開放中國、港澳及我國人登記撤離前往埃及一事，外交部嚴正重申，我政府已同步展開國際護僑行動，外交部及相關館處將致力提供國人必要且即時的協助、積極協助國人確保人身安全，我國領事保護權不應成為政治操弄工具。外交部也提醒國人，在中東目前複雜局勢中尋求中國協助的風險。

外交部再次呼籲，國人如在以色列、伊朗或中東地區有任何安全疑慮或撤離需求，請直接聯繫我各駐外館處。外交部及駐外館處將持續密注情勢，隨時準備提供一切必要協助。

國人倘在以色列及伊朗等衝突地區遇急難或緊急事故，請撥打以下專線：我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；在伊朗如遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。

以色列與美國聯手，對伊朗發動攻擊。百萬網紅Cheap過去曾分析美國與伊朗局勢，因此被網友翻出舊影片質疑其論點。對此，他發文強調，這兩年來時空背景已大不相同，不僅總統不同人，國際政經環境也發生改變。至於為何美國現在敢打伊朗？他也分析原因。

