川普警告伊朗最好別報復！　放話「以前所未有力量反擊」

▲ 川普警告伊朗勿採取報復。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗證實最高領袖哈米尼身亡後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）誓言採取毀滅性報復，中東多地傳出爆炸巨響。美國總統川普對此警告伊朗「最好不要」，否則美國將「以前所未有的力量反擊！」

川普發文強硬警告伊朗



川普稍早在自家社群平台Truth Social發文寫道，「伊朗剛剛說他們今天將採取非常猛烈的行動，比以往任何時候都要猛烈。但他們最好不要這麼做，因為如果他們這麼做了，我們將以前所未有的力量回擊他們！謝謝你們關注此事！」

革命衛隊揚言發動史上最強烈攻勢

此前，伊朗官媒證實哈米尼與革命衛隊指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）等高階將領在美以空襲中喪生，革命衛隊揚言發動有史以來最強烈攻勢，鎖定以色列及美國恐怖主義基地，採取「嚴厲、決定性且令人後悔的懲罰」。

以色列偵測飛彈攻擊 啟動防空系統

隨後以色列軍方稱已偵測到伊朗發射多枚飛彈，防空系統已啟動攔截。以色列中部及被占領的約旦河西岸部分地區響起空襲警報，軍方向當地民眾手機發送警示訊息，呼籲民眾立即進入避難所。

杜拜、多哈、伊拉克多地傳爆炸聲

CNN駐杜拜團隊報導，1日上午當地連續傳出多次巨大爆炸聲響，民眾目擊傑伯阿里港（Jebel Ali Port）區域上方冒出大量黑煙。杜拜當局證實，稍早的空中攔截行動掉落的碎片引發火警，所幸未傳出人員傷亡。

卡達多哈1日上午也傳出好幾聲巨響，《法新社》則報導，伊拉克庫德自治區的阿比爾國際機場（Erbil International Airport）附近傳出爆炸聲，機場上方升起濃密黑煙，而該處駐有美國主導的聯軍部隊。