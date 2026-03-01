花蓮偵查佐酒駕飊速！狠撞前方自小客3人傷　遭記大過拔官

▲林姓駕駛白色自小客遭追撞，車尾幾乎全毀。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣鳳林警分局30歲王姓偵查佐，28日晚間竟在上班期間與友聚餐飲酒後駕車北返，當晚約7點左右行經台九線鳳林段時高速飆車，疑因煞車不及追撞前方綠燈剛起步的白色車輛，導致自己及對方一對夫妻受傷送醫。事件發生後鳳林警分局立即做出處分，王員記1大過並拔除偵查佐職務、調離現職。

警方調查，花蓮鳳林警分局王姓偵查佐於2月28日晚間在鳳林鎮台九線221K處北上發生交通事故，且王姓偵查佐酒測0.63mg/L超標，已達刑責標準。

遭追撞的林姓駕駛心有餘悸表示，遭撞瞬間以為被砂石車或大卡車撞上，沒想到對方下車道歉時散發濃烈酒味，在得知肇事者竟然是警察，讓他簡直不敢相信，直言「酒駕根本如同謀殺」。

這起車禍除了酒駕王姓偵查佐受輕傷外，另受撞的自小客車林姓駕駛及乘客也受輕傷，均後送鳳榮醫院接受治療。

▲王姓偵查佐酒駕肇事車輛。

鳳林警分局表示，肇事偵查佐酒駕事實明確且酒測值已達刑責標準，將依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦，警方立場一致絕不護短，並查處是否有勤務飲酒狀況，行政責任部分，已經將該員記一大過，拔除偵查佐職務並調離現職，調整服務地區，同時追究相關幹部的考核監督責任，從重議處。

警分局表示，針對民眾受傷及車損，將主動協助理賠事宜本分局對酒駕零容忍針對本案深表遺憾及歉意，未來會持續強化紀律教育及風紀管理*

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

