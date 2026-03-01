　
社會 社會焦點 保障人權

花蓮偵查佐酒駕飊速！狠撞前方自小客3人傷　遭記大過拔官

▲▼林姓駕駛白色自小客遭追撞，車尾幾乎全毀。（圖／鳳林警分局提供，下同）

林姓駕駛白色自小客遭追撞，車尾幾乎全毀。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣鳳林警分局30歲王姓偵查佐，28日晚間竟在上班期間與友聚餐飲酒後駕車北返，當晚約7點左右行經台九線鳳林段時高速飆車，疑因煞車不及追撞前方綠燈剛起步的白色車輛，導致自己及對方一對夫妻受傷送醫。事件發生後鳳林警分局立即做出處分，王員記1大過並拔除偵查佐職務、調離現職。

警方調查，花蓮鳳林警分局王姓偵查佐於2月28日晚間在鳳林鎮台九線221K處北上發生交通事故，且王姓偵查佐酒測0.63mg/L超標，已達刑責標準。

▲▼林姓駕駛白色自小客遭追撞，車尾幾乎全毀。（圖／鳳林警分局提供，下同）

遭追撞的林姓駕駛心有餘悸表示，遭撞瞬間以為被砂石車或大卡車撞上，沒想到對方下車道歉時散發濃烈酒味，在得知肇事者竟然是警察，讓他簡直不敢相信，直言「酒駕根本如同謀殺」。

這起車禍除了酒駕王姓偵查佐受輕傷外，另受撞的自小客車林姓駕駛及乘客也受輕傷，均後送鳳榮醫院接受治療。

▲▼林姓駕駛白色自小客遭追撞，車尾幾乎全毀。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲王姓偵查佐酒駕肇事車輛。

鳳林警分局表示，肇事偵查佐酒駕事實明確且酒測值已達刑責標準，將依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦，警方立場一致絕不護短，並查處是否有勤務飲酒狀況，行政責任部分，已經將該員記一大過，拔除偵查佐職務並調離現職，調整服務地區，同時追究相關幹部的考核監督責任，從重議處。

警分局表示，針對民眾受傷及車損，將主動協助理賠事宜本分局對酒駕零容忍針對本案深表遺憾及歉意，未來會持續強化紀律教育及風紀管理*

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

02/27 全台詐欺最新數據

317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿曼斡旋談判「美伊仍開轟」！　各國反應一次看
舒淇罕見短髮亮相！　「49歲真實狀態」美到秒衝熱搜
快訊／桃園高鐵南路死亡車禍　2死1命危
吳中純女兒怨「醫師不知開心什麼」炎上！　痛訴：只是問他笑什麼
打破夜襲慣例！　美以「白晝動武」反常戰術揭秘
已婚男師帶女學生「摩鐵躲雨」！她告性侵後墜樓亡

尾隨前車到派出所　駕駛酒測0.86辯認錯人

尾隨前車到派出所　駕駛酒測0.86辯認錯人

彰化市今(1日)凌晨，有名周姓駕駛開車行駛在路上，發覺自己被一輛休旅車尾隨，害怕地衝到派出所報案，沒想到該休旅車一路跟車，最後大剌剌停在派出所外，警方獲報上前盤查該休旅車，發現劉姓駕駛渾身酒氣，酒測值達0.86mg/L，將他依公共危險罪送辦。

國道3號大溪段3車追撞　幸無人傷亡

國道3號大溪段3車追撞　幸無人傷亡

蘆竹消防車救災遭自小客衝撞　7人受傷

蘆竹消防車救災遭自小客衝撞　7人受傷

酒駕3犯要關半年　駕駛求情被打臉

酒駕3犯要關半年　駕駛求情被打臉

休旅車撞施工車！小黃剎不住猛撞　5人緊急送醫

休旅車撞施工車！小黃剎不住猛撞　5人緊急送醫

偵查佐酒駕飊速追撞自小客受傷拔官調離職務

