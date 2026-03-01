　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

伊朗報復美以！　外交部：中東逾3千台人均安、暫無撤僑規畫

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

2月28日美國與以色列對伊朗採取行動後，伊朗旋即對以色列、美國在巴林、科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國的美軍基地，以及約旦、沙烏地阿拉伯等地進行攻擊。外交部今（1日）表示，已立即通知我國駐中東各館處啟動緊急應變機制，與在當地的國人保持聯繫，以隨時掌握國人動態並及時提供必要協助。目前我國在中東地區的僑民及國人約3,000餘人（巴林22人、阿曼23人、科威特50人、阿聯大公國約300人、沙烏地阿拉伯約2,000人、卡達約200人、約旦124人、以色列262人、伊朗4人），人身均安。

外交部說明，雖然目前中東地區多國空域仍關閉，但由於此次伊朗攻擊目標主要是針對在當地的美軍基地，非廣泛攻擊平民或民用設施，故現階段暫無撤僑規畫，不過外交部會持續密切關注區域情勢變化，並與友盟國家保持聯繫，以滾動式檢討並採取進一步因應措施。

外交部提醒，因區域安全情勢仍具高度不確定性，請國人儘速離開高風險地區，並審慎評估近期前往相關國家的必要性；已在當地的國人也應提高警覺，注意自身安全，並與我國駐外館處保持聯繫，以利即時提供必要協助。外交部將持續密切關注情勢發展，並依據實際情況滾動式調整旅遊警示等資訊，以及採取必要措施。

外交部呼籲，國人在如果在上述國家遇到急難或緊急事故請撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，或撥打以下我駐外機構急難救助電話，以獲得及時協助。駐杜拜辦事處：+971-50-6453018/ 050-6453018；駐巴林代表處：+973-396-55139；駐科威特代表處：+965-6656-5762；駐阿曼代表處：+968-9944-9875；駐沙烏地阿拉伯代表處（兼轄卡達）:+966-505-223-725；駐約旦代表處：+962-6-554-4426；駐以色列代表處：+972-544-275-204。

 
02/27 全台詐欺最新數據

317 1 7295 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／后里馬場15歲馬戲團演員　高處墜落送醫
外交部：中東逾3千台人均安、暫無撤僑規畫
快訊／台玻員工跌落污水槽　明顯死亡打撈中
又翻車！郭正亮昔喊「美國不敢打伊朗」　綠揭劇本示警
以伊開戰！大票想到她「置產泰國、杜拜」糗了
播報哈米尼死訊！伊朗女主播「痛哭怒吼」：川普要付出代價
杜拜停飛「雄獅1團在當地」　可樂：歐洲團返台延誤

以色列伊朗中東衝突外交部台灣

