美國為何敢打伊朗？　Cheap曝關鍵原因：趁你虛要你命

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透） 

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

網搜小組／曾筠淇報導

以色列與美國聯手，對伊朗發動攻擊。百萬網紅Cheap過去曾分析美國與伊朗局勢，因此被網友翻出舊影片質疑其論點。對此，他發文強調，這兩年來時空背景已大不相同，不僅總統不同人，國際政經環境也發生改變。至於為何美國現在敢打伊朗？他也分析原因。

舊影片被挖出來！Cheap：時空背景不同

Cheap在臉書粉專上發文表示，很多人拿他兩年前的影片開酸，「你不是說美國不敢打伊朗？」他對此表示，就是時空背景不同，都已經過兩年了，大家以為這是他兩天前的預言嗎？

Cheap進一步說明，兩年前的美國總統是拜登，美國還在「拜登邏輯」內運轉，但現在的總統是川普，執政作風就是極限施壓、不按牌理出牌，甚至不理會聯合國。

美國為何敢打伊朗？Cheap：因為伊朗內部崩了

至於美國現在為何敢打伊朗？Cheap直呼，「趁你虛要你命！」最主要的原因就是伊朗內部「崩了」，近期爆發了大規模反政府遊行，加上經濟衰退與物價高漲，國內民怨四起。因此，美方才會在行動後表示，「伊朗人民站起來接管政府」。最後，Cheap表示國際情勢也已改變，結果還有人拿兩年前的影片酸他，「雞排都從75漲（到）100、台積電都上2000點了」。

川普決策內幕曝　官員警告：高風險高回報

川普決策內幕曝　官員警告：高風險高回報

美國總統川普下令對伊朗發動代號「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的大規模空襲前，白宮幕僚據報向他提出一份直白的評估報告，簡報人員形容其為「高風險、高回報」的行動，可能造成重大美軍傷亡，卻也是改變中東地緣政治格局且有利美國的千載難逢機會。

杜拜帆船飯店起火狂燒！

杜拜帆船飯店起火狂燒！

外交部：中東地區逾3千台人均安　暫無撤僑規畫

外交部：中東地區逾3千台人均安　暫無撤僑規畫

郭正亮昔喊「美國不敢打伊朗」又翻車！　綠揭中共劇本示警

郭正亮昔喊「美國不敢打伊朗」又翻車！　綠揭中共劇本示警

川普聯合以國空襲伊朗的算盤　

川普聯合以國空襲伊朗的算盤　

關鍵字：

美國以色列伊朗Cheap川普

