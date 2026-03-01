哈米尼死了誰接班？伊朗特殊「領袖遴選制」曝　1原因恐陷僵局

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡，伊朗當局將由專家會議遴選出下任領袖。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗遭美國與以色列聯手轟炸，最高領袖哈米尼被證實已經身亡。根據伊朗《伊斯蘭共和國通訊社》報導，總統、司法首長以及憲法監護委員會的一名神職人員將暫時行使最高領袖職責，直到新任領袖產生為止。

根據《衛報》、BBC報導，根據伊朗憲法，最高領導者一旦身故或失能，權力將由臨時執政委員會接手。而隨著哈米尼身亡，將由誰來接任其位置，也成為全球關注的焦點。

哈米尼的繼任者必須由當初選出他的同一機構來決定，也就是擁有88名教士的「專家會議」（Assembly of Experts）。這個會議名義上每8年由民眾選舉產生，但實際上只有對伊斯蘭共和國最忠誠的教士才能參選，導致現任成員多數與哈米尼同樣立場強硬。

憲法規定這些神職人員必須盡快選出新任最高領袖，但在伊朗遭受美國與以色列攻擊的情況下，基於安全考量恐怕難以迅速召集所有成員。

自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗僅發生過一次權力交接，那是在1989年大阿亞圖拉魯霍拉·何梅尼逝世之時。伊朗法律明定，專家會議必須「盡快」挑選繼任者，而在此期間，臨時執政委員會可「暫時承擔所有領導職責」。