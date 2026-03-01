王鴻薇陪同掃市場讚「空戰接班人」　楊智伃：同為女性勇敢正義

▲國民黨前發言人楊智伃今找立委王鴻薇陪掃市場。（圖／楊智伃提供）

記者鄭佩玟／台北報導

二二八連假第3天，國民黨立委王鴻薇今（1日）陪同松山、信義區擬參選人楊智伃至南京公寓市場掃街；王鴻薇稱讚，曾任國民黨發言人的楊智伃表現亮眼，不僅年輕且具備極強的網路空戰能力，「老實說，我跟徐巧芯也都屬於空戰型的，所以我們真的會需要空戰型的接班人。」楊智伃也說，王鴻薇在松信仗義執言形象深植人心，「同為女性在面對不公義、不公平的事情上面要勇敢正義，在口條、論述、邏輯上，我也要跟鴻薇姐持續來學習精進自己！」

選民偏藍的松山信義區今年國民黨新人競爭激烈，王鴻薇分析，同黨新人楊智伃與韓國瑜院長辦公室主任許原榮風格截然不同，許原榮資歷深厚、深耕地方多年，楊智伃則有年輕活力與強大的空戰能力，2位優秀人才自己都願意支持。楊智伃表示，王鴻薇為心中永遠的空戰女神，感佩其在經歷連番選舉與網路惡意攻擊下，仍能維持正義精神與清晰的邏輯論述，這份勇氣是她作為最年輕女性參選人努力學習的目標，希望能傳承王鴻薇的戰力與希望，成為松信區的接班人。

面對松山、信義區新人「6搶2」的激戰現況，王鴻薇指出，她與同黨前議員徐巧芯已轉戰立委，選區非常需要具備膽識、能針對時事精準發言的空戰型接班人，佩服楊智伃在擔任發言人任內的專業歷練，希望能讓這份戰力順利進入市議會。

北市議員選戰中，又以第三選區松山信義為最混亂戰場，因選民結構偏藍，又有3席空缺，其中2席還是因「吸票機」徐巧芯、王鴻薇所空下，成為藍營初選兵家必爭之地。國民黨表態參選新人包括黨前發言人李明璇、楊智伃及議員吳志剛辦公室主任滿志剛、富錦里長李煥中和陳暉、許原榮，因藍營初選保障現任，上演6搶2戰況。