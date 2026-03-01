　
政治

又翻車！郭正亮昔喊「美國不敢打伊朗」　綠揭中共劇本示警

▲▼ 國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動,郭正亮 。（圖／記者李毓康攝）

▲前立委郭正亮 。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，區域情勢急遽升溫。就有網友翻出前立委郭正亮過去「美國不敢打伊朗」的言論，譏笑「郭正亮又翻車了」。不過，民進黨中國部今（1日）提醒，看起來是「笨」，其實是別有用心的「壞」！這類言論恐怕不是偶發失誤，而是具有固定節奏，配合中共想要的邏輯論述，包裝成「台灣內部心聲」，再回流台灣社會製造新的對立與攻防。

「翻車不是意外，而是模式！從委內瑞拉到伊朗，親藍名嘴一錯再錯！試圖塑造一個反智的社會！」民進黨中國部今（1日）表示，昨日美國與以色列宣布對伊朗發動大規模作戰行動，有網友特別找出名嘴郭正亮在藍營節目上說「美國不敢攻打伊朗」的評論，譏笑「郭正亮又翻車了」，因為之前郭正亮也曾信誓旦旦的宣稱日本首相高巿早苗眾議院改選不可能大勝、美國打不了委內瑞拉等，當然後來都是被事實狠狠的打臉。

「親藍名嘴一錯再錯，為何總是錯在同一邊？」民進黨中國部酸，在美國奇襲委內瑞拉事件中，除了郭正亮外，還有一批同樣猜錯的親藍名嘴，被稱為「11傻大型翻車現場」。

民進黨中國部指出，這些親藍名嘴今天還在對台灣社會說，「我們只是理性分析」、「只是根據事實判斷推論」？但卻發現這些「判斷」總是精準地錯在同一個方向！敘事內容高度一致。

民進黨中國部認為，如果只是一次猜錯，還可以說是「沒查證」或是「偶爾失準」，但真正令人擔憂的是，從近來的發展看來恐怕不是偶發，而是具有固定節奏。親中名嘴們總是「剛好」錯在同一個方向裡、也都「剛好」總是符合中共想要的邏輯論述，這不再只是「失誤」那麼簡單，而是一種「模式」。

民進黨中國部質疑，看起來是「笨」，其實是別有用心的「壞」！近期台灣資訊環境裡，總是有一套熟悉的劇本：特定媒體與政論節目先把「看似內幕」的話題丟出來，接著社群平台剪輯擴散、名嘴加料接力，最後再由中國官媒與統戰平台放大成「台灣內部心聲」，再回流台灣社會製造新的對立與攻防。

民進黨中國部指出，在跨境資訊戰的語境裡，最值錢的不是事實，而是「可被引用的話」，只要在台灣媒體上有人把話說出口，中共就能把它包裝成「台灣內部聲音」，再加工成外宣材料，長期灌輸疑美、疑軍、疑政府、疑民主的敘事。更重要的是，這些「錯誤判斷」很少需要付出代價，親藍名嘴們隔天又可以對新的議題進行同樣的操作。

「只有認真思考，才能保持清醒的判斷力」，民進黨中國部強調，民主社會可以自由的具備自己的立場與支持任何政黨，但不應該因為立場，就對錯誤訊息降低標準。如果某些評論反覆被事實推翻，真正成熟的理性選民就應該主動提高警覺，在立場之外，堅持查證，而不是持續替錯誤護航。千萬不要讓對立情緒，成為被操弄的入口。

最後，民進黨中國部呼籲，台灣需要的，不是更大的聲量對撞，而是更多願意拒絕錯誤訊息的公民。下次再看到一再錯誤的判斷要多思考一下，民主社會立場可以不同，但判斷力不能交出去。

 
02/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／后里馬場15歲馬戲團演員　高處墜落送醫
外交部：中東逾3千台人均安、暫無撤僑規畫
快訊／台玻員工跌落污水槽　明顯死亡打撈中
又翻車！郭正亮昔喊「美國不敢打伊朗」　綠揭劇本示警
以伊開戰！大票想到她「置產泰國、杜拜」糗了
播報哈米尼死訊！伊朗女主播「痛哭怒吼」：川普要付出代價
杜拜停飛「雄獅1團在當地」　可樂：歐洲團返台延誤

川普聯合以國空襲伊朗的算盤　

川普聯合以國空襲伊朗的算盤　

中東局勢再度面臨關鍵轉折點。隨著伊朗伊斯蘭革命衛隊宣佈啟動代號「真實承諾-4」的反擊行動，伊朗官方更以「毀滅性」與「慘痛代價」警告美、以兩國。針對此次美以聯合襲擊的深層動機與未來走向，大陸北京語言大學區域國別研究院教授、伊朗研究中心主任王澤壯分析指出，此次行動不僅是以伊長期對抗的延續，更是美國川普政府試圖透過對外戰績轉移國內壓力的戰略選擇，中東局勢正處於高度不確定的十字路口。

才喊「伊朗沒內應打什麼？」　郭正亮糗了

才喊「伊朗沒內應打什麼？」　郭正亮糗了

照顧創作者！蘇巧慧推「公共出借權」　千位著作人受惠

照顧創作者！蘇巧慧推「公共出借權」　千位著作人受惠

哈米尼身亡！伊朗人歡呼起舞畫面曝

哈米尼身亡！伊朗人歡呼起舞畫面曝

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

關鍵字：

以色列伊朗中東衝突台海和平台灣中國民進黨

讀者迴響

