社會 社會焦點 保障人權

基隆廟口規劃行人友善區　夜市時段車輛禁行！3月底前上路

▲基隆廟口。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆廟口。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆廟口夜市向來是人氣美食聚集地，吸引大量遊客與在地民眾前往品嚐美食，但晚間仍不時出現機車闖入情形，影響行人通行安全。基隆市政府規劃於仁三路與愛四路設置「行人友善區」，配合廟口及愛四路夜市營業時間禁止車輛通行，預計今年3月底前正式實施。

基隆市政府日前於和明里活動中心舉辦「基隆市廟口夜市周邊規劃行人友善區說明會」。交通處長陳耀川指出，依據內政部電信信令人口統計資料，基隆仁德里（廟口夜市）在假日晚間人流密度高達每平方公里28萬人次，排名全台第8名，顯示當地行人活動頻繁，行人空間改善需求迫切。

陳耀川表示，本次改善範圍包含仁三路（愛三路至愛四路段）及愛四路（仁一路至仁三路段）。規劃內容包括於夜市主要端點設置行人友善區標誌，打造明確入口意象並提醒駕駛減速；同時在仁二路、仁三路等路段增設減速設施與警示標線，並將速限下修至時速30公里，營造低速、安全的用路環境。

此外，市府也將強化重要路口交通管理，降低人車爭道風險，並於夜市營業時段在仁三路與愛四路設置護欄及禁止進入標誌，劃設車輛禁行區，將道路使用權優先回歸行人。

交通處副處長黃詩涵表示，相關措施預計於今年3月底前完成公告實施，屆時將明確載明「行人友善區」禁止車輛通行時段，原則上將配合夜市營業時間辦理，盼提升廟口夜市整體通行安全與觀光品質。

►代價大！偷跑上岸逛八斗子夜市遭機車撞傷　中國漁工判拘20天

►「不刺死妳就跟妳姓」家暴男持碎酒瓶追殺女友　鄰居報警救命

►趁堂姊熟睡兩度猥褻、性侵　惡狼求情「情堪憫恕」遭法官打臉

►平溪天燈節人潮擠爆母子走失　瑞芳警跨縣市協尋助板橋重逢

02/27 全台詐欺最新數據

已婚男師帶女學生「摩鐵躲雨」！她告性侵後墜樓亡

基隆廟口規劃行人友善區　夜市時段車輛禁行！3月底前上路

基隆廟口仁三路愛四路行人友善區

